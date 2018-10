MotoGp | Marc Marquez vince in Giappone ed è campione del mondo | 7Â° titolo di

MARC MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO 2018/ Classifica MotoGp : per lo spagnolo è il 7° Mondiale : MARC MARQUEZ CAMPIONE del MONDO 2018, Classifica MotoGp: lo spagnolo vince il settimo Mondiale della sua carriera alla fine di un 2018 dominato dall'inizio alla fine.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:48:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp - Marc Marquez Campione del Mondo 2018 : quinto sigillo nella classe regina - settimo iride in carriera : Marc Marquez ha ufficialmente vinto il Mondiale MotoGP 2018. Il 25enne spagnolo ha conquistato il titolo iridato grazie al successo ottenuto nel GP del Giappone che lo ha reso imprendibile per tutti gli inseguitori in classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Il centauro della Honda, infatti, può già vantare 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che oggi ha duellato con l’iberico per la prima posizione ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...