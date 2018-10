MotoGP | GP Giappone Marc Marquez vince il settimo Mondiale | numeri e record del pilota

MotoGP - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGP - Giappone : Marquez vince e si laurea campione del mondo : Marc Marquez ha compiuto l'ennesimo capolavoro di questa stagione e della sua carriera. Al fuoriclasse spagnolo serviva una vittoria nel gran premio del Giappone per laurearsi campione del mondo e questa puntualmente è arrivata al termine di una gara tirata. Il 25enne sette volte campione iridato ha deciso di mettere la sua moto davanti a quella di Andrea Dovizioso a quattro giri dalla conclusione con Dovizioso che a meno di due tornate dalla ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Marc Marquez vince gara e titolo - Dovizioso cade sul più bello. Rossi 4° dietro a Crutchlow e Rins : ... @MotoGP, October 21, 2018 ARRIVO Marc Marquez vince in solitaria il GP del Giappone e si laurea per la quinta volta campione del mondo della MotoGP!!! Secondo Crutchlow terzo Rins, quarto Rossi, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2018 : risultato e classifica della gara. : Non sono mancate le emozioni nel GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul tracciato di Motegi. La serratissima lotta per la vittoria tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha tenuto tutti col fiato sospeso, non sono mancati i sorpassi e i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e palpitante che ha visto anche l’ottima prestazione di Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del ...

MotoGP – Miller e Zarco rischiano il contatto - Marquez da urlo : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Dovizioso mantiene la prima posizione a Motegi: il VIDEO della partenza del Gp del Giappone E’ iniziato il Gp del Giappone: Dovizioso in pole position, seguito da Miller e Zarco, che hanno rischiato il contatto dopo lo spegnimento dei semafori. Buona partenza per Marc Marquez, che si è subito piazzato tra i migliori tre, mentre Valentino Rossi è riuscito a recuperare qualche posizione. Risucchiato invece l’altro pilota Yamaha, ...

MotoGP – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone : piloti Yamaha nella top ten [TEMPI] : E’ sfida tra Dovizioso e Marquez anche nel warm up del Gp del Giappone: il ducatista ancora una volta davanti a tutti a Motegi E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: i piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli, in particolar modo per quanto riguarda le gomme, in vista della gara che sta ormai per iniziare. Andrea Dovizioso ha chiuso ancora una volta davanti a tutti: il ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

