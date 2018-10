MotoGP | GP del Giappone 2018 Vittoria di Marc Marquez | è campione del mondo Andrea

Marquez campione del mondo della MotoGP : Marc Marquez è il campione del mondo della MotoGp, in Giappone, casa della Honda, tre gare prima della fine della stagione. L’unico pilota che poteva rimandare la festa per Marc era Dovizioso, ma Andrea, dopo avere tenuto testa all’avversario per tutta la gara, è scivolata a meno di due giri dalla fine. Il duello all’ultima curva, specialità dei du...

MotoGP - Marquez è campione del mondo : 7.55 Marc Marquez (Honda) si aggiudica il Gp del Giappone che gli consente di conquistare con tre gare di anticipo il 7° titolo Mondiale (5° in MotoGp). Lo spagnolo,infatti, vanta ben 102 punti di vantaggio su Dovizioso che cade al penultimo giro, mentre era secondo. Completano il podio Crutchlow.Quarto Rossi Dovizioso,partito in pole,scatta subito in testa.Marquez non lo molla e a 4 giri dal termine lo passa.I due danno vita ad un duello ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2018 : risultato e classifica della gara. : Non sono mancate le emozioni nel GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul tracciato di Motegi. La serratissima lotta per la vittoria tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha tenuto tutti col fiato sospeso, non sono mancati i sorpassi e i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e palpitante che ha visto anche l’ottima prestazione di Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del ...

MotoGP – Harakiri Iannone - il pilota della Suzuki si schianta in curva : il VIDEO della caduta : Il VIDEO della caduta di Andrea Iannone sul circuito di Motegi, il pilota italiano a pochi giri dalla fine della gara si schianta in curva 10 Durante la gara che si sta disputando sul circuito di Montegi, Andrea Iannone è caduto schiantandosi in curva 10. Il pilota italiano della Suzuki, partito per il Gp di Giappone dalla quinta casella in griglia ha terminato la sua gara a pochi giri dal termine per una perdita del controllo della sua ...

MotoGP – Miller e Zarco rischiano il contatto - Marquez da urlo : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Dovizioso mantiene la prima posizione a Motegi: il VIDEO della partenza del Gp del Giappone E’ iniziato il Gp del Giappone: Dovizioso in pole position, seguito da Miller e Zarco, che hanno rischiato il contatto dopo lo spegnimento dei semafori. Buona partenza per Marc Marquez, che si è subito piazzato tra i migliori tre, mentre Valentino Rossi è riuscito a recuperare qualche posizione. Risucchiato invece l’altro pilota Yamaha, ...

MotoGP – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone : piloti Yamaha nella top ten [TEMPI] : E’ sfida tra Dovizioso e Marquez anche nel warm up del Gp del Giappone: il ducatista ancora una volta davanti a tutti a Motegi E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: i piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli, in particolar modo per quanto riguarda le gomme, in vista della gara che sta ormai per iniziare. Andrea Dovizioso ha chiuso ancora una volta davanti a tutti: il ...

