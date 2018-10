MotoGP | GP Australia | è ufficiale | Lorenzo non ci sarà Bautista in pole per sostituirlo

MotoGP : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

MotoGP – Miller uomo Ducati - importanti affermazioni dell’australiano : “aiutare Dovizioso? Ecco cosa penso” : Jack Miller promette di aiutare Andrea Dovizioso nella gara di domani a Motegi: le parole dell’australiano del team Pramac dopo le qualifiche del Gp del Giappone E’ Andrea Dovizioso il poleman del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati ha chiuso le qualifiche di oggi, al Twin Ring di Motegi, davanti a tutti, assicurandosi la partenza dalla prima casella in griglia, davanti a Zarco e Miller. Solo sesto in qualifica Marc ...

MotoGP - Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia? : Jorge Lorenzo è costretto a Saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di ...

MotoGP – Dal forfait di Motegi al dubbio per l’Australia - Jorge Lorenzo triste e preoccupato : “è difficile” : Jorge Lorenzo costretto al forfait a Motegi: le motivazioni che costringono il maiorchino a rinunciare anche al Gp del Giappone Niente da fare per Jorge Lorenzo a Motegi: il maiorchino della Ducati è salito in sella alla sua DesmoseidiciGp, nelle Fp1 del Gp del Giappone, per capire se fosse stato in grado di disputare il weekend di gara giapponese dopo l’infortunio di due settimane fa a Buriram. Dopo soli due giri Lorenzo ha capito ...

MotoGP - il Dottor Zasa aumenta la preoccupazione : “Lorenzo in pista in Australia? Difficile dirlo” : Il responsabile della Clinica Mobile ha parlato delle condizioni di Jorge Lorenzo, che ha deciso di non correre il Gp del Giappone Jorge Lorenzo non correrà il Gp del Giappone, il pilota spagnolo ha deciso di fermarsi dopo aver compiuto due giri nel corso della prima sessione di prove libere a Motegi. Troppo dolore al polso sinistro per il ducatista, a questo punto in dubbio anche per la prossima gara in Australia, come riferito dal Dottor ...

MotoGP – Gigi Dall’Igna guarda all’Australia : “credo che andremo abbastanza bene” : Gigi Dall’Igna guarda al futuro: le sensazioni del Direttore Generale Ducati Corse in vista del Gp dell’Australia Un duello incredibilmente spettacolare, quello di oggi tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nel Gp della Thailandia. Ad avere la meglio, all’ultima curva, questa volta è stato lo spagnolo della Honda, che ha beffato il ducatista a pochi metri dal traguardo del circuito di Buriram. Un secondo posto comunque ...