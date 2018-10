Motogp | Giappone | Marquez vince e si laurea campione del mondo

Motogp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

Motogp - GP del Giappone 2018. Vittoria di Marc Marquez : è campione del mondo. Andrea Dovizioso cade a 2 giri dalla fine : LIVE 07:43 21 ott Marquez TAGLIA IL TRAGUARDO, E' campione DEL MONDO PER LA SETTIMA VOLTA A 25 ANNI. DIETRO DI LUI CRUTCHLOW E RINS. PECCATO PER Dovizioso, CADUTO AL PENULTIMO GIRO

Ordine d’arrivo Motogp - GP Giappone 2018 : risultato e classifica della gara. : Non sono mancate le emozioni nel GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul tracciato di Motegi. La serratissima lotta per la vittoria tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha tenuto tutti col fiato sospeso, non sono mancati i sorpassi e i colpi di scena in una gara estremamente avvincente e palpitante che ha visto anche l’ottima prestazione di Valentino Rossi. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP del ...

Motogp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

