MotoGp | festeggiamenti esagerati per Marquez | allo spagnolo ‘esce’ la spalla e gliela

MotoGp - festeggiamenti esagerati per Marquez : allo spagnolo ‘esce’ la spalle e gliela rimette a posto il fratello! [VIDEO] : Durante i festeggiamenti dovuti alla vittoria del settimo titolo mondiale, a Marquez è uscita la spalla e ci ha pensato il fratello a metterla a posto “Mi è uscita la spalla quando ho abbracciato Rins dopo il giro d’onore, ho fatto un movimento sbagliato, per fortuna c’era vicino mio fratello che me l’ha rimessa dentro”. Così Marc Marquez dopo la conquista del settimo titolo mondiale, il 5° in MotoGp. “A ...

MotoGp – ‘Level7’ - Marquez campione del Mondo a Motegi : festeggiamenti in stile videogame per Marc [VIDEO] : festeggiamenti in stile videogame per Marc Marquez a Motegi: ‘Level7’ raggiunto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del Mondo per la settima volta: un traguardo incredibile per lo spagnolo della Honda che a soli 25 anni mette le mani sul suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, e lo fa nella casa del suo team dopo una gara impeccabile, aiutato dalla caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine ...