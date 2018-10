MotoGp – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone | piloti Yamaha nella

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Dovizioso favorito per la gara - Valentino Rossi cerca la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP! Sarà un’alba di fuoco a Motegi con Andrea Dovizioso che scatta dalla pole position per provare a tornare sul gradino più alto del podio e, non ultimo, per protrarre i discorsi a LIVEllo di titolo iridato almeno fino alla gara australiana del pRossimo weekend. Dall’altra parte c’è un Marc Marquez che partirà dalla sesta casella della griglia e proverà a ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez - ma occhio agli outsider… : Il Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP si annunciava come l’ennesima sfida tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, ma il venerdì ed il sabato sulla pista del Sol Levante hanno dimostrato che non sarà certo una passeggiata di salute per i primi due della classifica iridata. I duellanti saranno sicuramente protagonisti della gara sul circuito di Motegi, lo spagnolo perchè ha il primo match point per centrare il suo quinto titolo mondiale ...

