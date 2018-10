MotoGp – Dovizioso fissa il prossimo obiettivo e pregusta la nuova sfida con Marquez

MotoGp Motegi - Marquez : «Ho colto l'occasione - mi dispiace per Dovizioso» : Motegi - 'Mi sento davvero bene, anche perché dopo Aragon iniziavo già ad assaporare il titolo e immaginavo potesse essere così. Ho colto l'occasione giusta, mi sono preparato al meglio sono riuscito ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGp - GP del Giappone 2018. Vittoria di Marc Marquez : è campione del mondo. Andrea Dovizioso cade a 2 giri dalla fine : LIVE 07:43 21 ott Marquez TAGLIA IL TRAGUARDO, E' campione DEL MONDO PER LA SETTIMA VOLTA A 25 ANNI. DIETRO DI LUI CRUTCHLOW E RINS. PECCATO PER Dovizioso, CADUTO AL PENULTIMO GIRO Continua a leggere 07:44 21 ott FOCUS Marquez -Vittoria numero 69 nel Motomondiale ...

MotoGp Giappone : cade Dovizioso - Marquez campione del mondo : Sarà Andrea Dovizioso su Ducati a partire, stamattina alle 7, in Pole position nel Gran premio di MotoGp del Giappone. Notevole prestazione del Dovi su una pista che è della Honda. Al secondo posto ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Marc Marquez vince gara e titolo - Dovizioso cade sul più bello. Rossi 4° dietro a Crutchlow e Rins : ... @MotoGP, October 21, 2018 ARRIVO Marc Marquez vince in solitaria il GP del Giappone e si laurea per la quinta volta campione del mondo della MotoGP!!! Secondo Crutchlow terzo Rins, quarto Rossi, ...

MotoGp – Dovizioso out - Andrea cade a Motegi e consegna il settimo titolo a Marquez [VIDEO] : Andrea Dovizioso a due giri dalla fine del Gp del Giappone cade lasciando il via libera a Marquez: Marc vince il settimo titolo mondiale dopo il capitombolo del pilota italiano Andrea Dovizioso avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo ostacolo per Marc Marquez alla conquista del suo settimo titolo mondiale ed invece il pilota italiano, dopo essersi fatto sorpassare, è caduto per la troppa foga sul circuito di Motegi. A pochi giri dalla ...

MotoGp Giappone - tutti in piedi per Marc Marquez : è campione del mondo - caduta nel finale di Dovizioso [FOTO] : 1/31 AFP/LaPresse ...

Diretta MotoGp/ Gara live : Marquez ha vinto ed è campione del mondo! Dovizioso cade in un finale incredibile : Diretta MotoGp Gara e warm-up live GP Giappone 2018 Motegi: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d’arrivo della corsa (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:40:00 GMT)

MotoGp – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone : piloti Yamaha nella top ten [TEMPI] : E’ sfida tra Dovizioso e Marquez anche nel warm up del Gp del Giappone: il ducatista ancora una volta davanti a tutti a Motegi E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: i piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli, in particolar modo per quanto riguarda le gomme, in vista della gara che sta ormai per iniziare. Andrea Dovizioso ha chiuso ancora una volta davanti a tutti: il ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

LIVE MotoGp - GP Giappone 2018 in DIRETTA : Dovizioso favorito per la gara - Valentino Rossi cerca la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP! Sarà un’alba di fuoco a Motegi con Andrea Dovizioso che scatta dalla pole position per provare a tornare sul gradino più alto del podio e, non ultimo, per protrarre i discorsi a LIVEllo di titolo iridato almeno fino alla gara australiana del pRossimo weekend. Dall’altra parte c’è un Marc Marquez che partirà dalla sesta casella della griglia e proverà a ...

MotoGp - Dovizioso firma la pole in Giappone - Marquez solo sesto : il punto di Antonio Boselli [VIDEO] : Appuntamento a domattina, ore 7.00 su Sky Sport MotoGP, per il via di questo Gran Premio del Giappone 2018. Condividi su WhatsApp MotoGP - Dovizioso firma la pole in Giappone, Marquez solo sesto: il ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez - ma occhio agli outsider… : Il Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP si annunciava come l’ennesima sfida tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, ma il venerdì ed il sabato sulla pista del Sol Levante hanno dimostrato che non sarà certo una passeggiata di salute per i primi due della classifica iridata. I duellanti saranno sicuramente protagonisti della gara sul circuito di Motegi, lo spagnolo perchè ha il primo match point per centrare il suo quinto titolo mondiale ...