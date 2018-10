MotoGp – Crutchlow secondo a Motegi | Willow guarda la gara appena sveglia | il dolce VIDEO

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGp – Che ridere a Motegi : la maglietta del fan di Crutchlow è… esilarante [VIDEO] : A Motegi un fan pazzo d’amore per Cal Crutchlow: la t-shirt indossata in tribuna è davvero esilarante Sono attualmente in corso le qualifiche del Gp del Giappone: a Motegi, solitamente, si incontrano tantissimi fan curiosi, ma ad attirare l’attenzione durante le Fp4 della weekend giapponese è stato un tifoso tutt’altro che asiatico. Pazzo di gioia al passaggio del suo pilota preferito, il fan in questione sfoggiava una ...

MotoGp - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...

MotoGp – Crutchlow consapevole dei suoi errori ad Aragon : “in qualifica è successo qualcosa di strano” : Cal Crutchlow quarto nelle qualifiche del Gp di Aragon: il commento del britannico della LCR Una qualifica in stile Moto3, oggi in pista sul circuito di Motorland, quella di MotoGp con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Dopo una lunga attesa, durante la quale nessun pilota ha voluto prendere l’iniziativa per ‘trascinare’ tutti i suoi colleghi, sul finale è esplosa una ...

MotoGp – Crutchlow risponde a Ponsson e non perdona Fenati : “ha provato la carta della storia strappalacrime” : Cal Crutchlow, le accuse di Ponsson e il gesto di Fenati a Misano: il britannico senza peli sulla lingua, duro e sincero in conferenza stampa ad Aragon Tutto pronto in Spagna per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti oggi hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al weekend di gara del Gp di Aragon. In conferenza stampa anche un sincerissimo Cal Crutchlow. Il britannico della LCR ha ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Devo finire davanti a Crutchlow e Petrucci» : TORINO - A Misano anche Johann Zarco, come tutti i piloti Yamaha, ha avuto diverse difficoltà e ha chiuso ben lontano dalle posizioni che contano. Invertire la rotta già a partire dal GP di Aragon ...

MotoGp Misano - Crutchlow : «Fenati dovrebbe rimanere a casa per sempre» : Misano - Nel dopogara di Misano a tenere banco è stato soprattutto l'incomprensibile e scellerato gesto di Romano Fenati, che in Moto2 ha pinzato la leva del freno di Stefano Manzi, rimediando la ...

MotoGp - Crutchlow massacra Fenati : “non deve più salire in moto” : Anche Cal Crutchlow durissimo contro Fenati dopo quanto accaduto nel pomeriggio quando ha tentato di far cadere Manzi Il weekend di gare in quel di Misano è stato condizionato da copiose polemiche a seguito di un gestaccio da parte di Fenati durante la gara di Moto2. Il pilota ha premuto il freno in corsa al collega Manzi, rischiando di causare un grave incidente. Un gesto assurdo, di certo antisportivo, che è stato duramente criticato da ...

MotoGp - Misano : Dovizioso vince davanti a Marquez e Crutchlow : Dopo la pole position di ieri Jorge Lorenzo non riesce a ripetersi anche in gara a Misano, anche se è un'altra Ducati a prendersi la vittoria con Andrea Dovizioso che si prende la vittoria, in maniera sontuosa, davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez e all'inglese Cal Crutchlow. Il centauro italiano della Rossa ha disputato una gara magistrale ed ha vinto con merito in un gran premio amico per tradizione ai piloti di casa nostra. Quarto ...

