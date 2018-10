MotoGp – Che festa a Cervera per Marquez | tifosi impazziti nella città d’origine di Marc

Marc Marquez signore della MotoGp. Settimo mondiale - è il campione che segna un'epoca : Definisce un'era Marquez, ha detto il 24 volte campione del mondo di Trial Toni Bou in un'intervista sul sito Repsol, "non ha limiti. Ha un plus che altri non hanno, e nemmeno lui sa quanto lontano ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

MotoGp oggi - GP Giappone 2018 : a che ora inizia la gara e come vederla in differita e replica. Programma e orari su Sky e TV8 : Marc Marquez stapperà lo champagne già a Motegi? Le probabilità sono elevate, dato che il campione del mondo in carica vanta ben 75 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, e proverà a chiudere i conti proprio sulla pista della Honda, per festeggiare, letteralmente, in casa. La gara della classe regina prenderà il via alle ore 7.00 italiane (viste le 7 ore di differenza con il Giappone) ma prevederà diverse repliche e ...

MotoGp : Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo : I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia). Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo ...

MotoGp – Marquez e il sesto posto in qualifica a Motegi : “me lo aspettavo - ecco perchè” : Marc Marquez sesto in griglia di partenza a Motegi: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche del Gp del Giappone Andrea Dovizioso è il poleman del Gp del Giappone: il forlivese ha chiuso le qualifiche a Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Zarco e Miller. sesto tempo per Marc Marquez, che sul finale delle Fp4 è stato protagonista di una caduta che gli è costata cara e lo ha costretto a rinunciare alla moto ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara e su che canale vederla in tv? : ... sulla carta dovrebbe andare in scena un duello con Marc Marquez che però partirà in sesta posizione: il Campione del Mondo vuole conquistare matematicamente il titolo iridato ma la sfida con il ...

MotoGp - qualifiche GP del Giappone 2018 : primo Andrea Dovizioso : Fare bene qua in Giappone è sempre meraviglioso - ha detto Gigi Dall'Igna a Sky Sport MotoGP -. È stato veramente bravo, non ha sbagliato nulla, adesso bisogna fare le scelte giuste per domani, ...

MotoGp – Il sesto tempo di Marquez e la promessa di Miller - Dovizioso sincero : “Marc attaccherà! L’aiuto di Jack? Ben venga” : Le parole di Andrea Dovizioso dopo la pole position del Gp del Giappone, il ducatista non si monta la testa: il forlviese consapevole del buon passo di Marc Marquez, che domani in gara non starà di certo a guardare Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale pole position in Giappone, a casa della Honda. Il forlivese della Ducati ha chiuso le qualifiche di Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle un ottimo Zarco e ...

MotoGp - Zarco non si nasconde : “proverò a vincere - anche se Dovi e Marquez hanno un altro passo” : Il pilota francese ha commentato le qualifiche del Gp del Giappone, concluse al secondo posto dietro la Ducati di Andrea Dovizioso Un risultato sorprendente, un secondo posto che esalta Johann Zarco, riuscito a portare la sua Yamaha Tech3 in prima fila al termine delle qualifiche del Gp del Giappone. AFP/LaPresse Sorpresa e stupore nelle considerazioni del francese, soprattutto considerando che la sua moto non ha ricevuto sviluppi ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara e su che canale vederla in tv? : Domenica 21 ottobre si correrà il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Motegi andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per il podio. Andrea Dovizioso scatterà dalla pole position e ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria, sulla carta dovrebbe andare in scena un duello con Marc Marquez che però partirà in sesta posizione: ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - che caos in casa Ducati! Clima teso tra Jorge e il team : “pensavamo fosse tutto ok” : Che caos in casa Ducati: il team sorpreso dal forfait di Lorenzo. Il maiorchino mette i puntini sulle i, mentre la squadra di Borgo Panigale cerca di capire con chi sostituirlo in Australia Sono appena terminate le qualifiche del Gp del Giappone di MotoGp. Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale e importantissima pole position sulla pista di Motegi, nella casa della Honda, mentre Marquez non è riuscito a far meglio del sesto tempo. La ...

MotoGp Motegi - urlo Dovizioso - che pole. Marquez parte 6° - Vale 9° : L'intento di rovinare la festa di Marquez per ora è sulla buona strada: Dovizioso scatta in pole a Motegi, con il leader del mondiale solo 6°. Sarà il forlivese della Ducati, che insegue lo spagnolo a ...

MotoGp – Dovizioso tiene i piedi per terra - Zarco e Miller puntano il podio : le parole dei primi tre dopo le qualifiche di Motegi : Le parole di Dovizioso, Zarco e Miller dopo le qualifiche del Gp del Giappone, chiuse con il pilota della Ducati davanti al francese e all’australiano Andrea Dovizioso si prende la pole position del Gp del Giappone, completando una qualifica perfetta che gli permetterà di scattare domani davanti a Johann Zarco e Jack Miller. Settima pole per il pilota della Ducati in top class, un risultato esaltante impreziosito dai due decimi ...

MotoGp – Dovizioso in pole position a Motegi : Marquez in difficoltà nelle qualifiche del Gp del Giappone : Dovizioso show a Motegi: il ducatista in pole position al Gp del Giappone, Marquez in seconda fila Il weekend di gara del Gp del Giappone è entrato nel vivo: dopo quattro sessione di prove libere, i campioni della categoria regina si sono sfidati sul circuito di Motegi per le qualifiche della gara asiatica, prima sfida del tostissimo trittico asiatico. Marc Marquez si gioca il suo primo match point, ma non ha intenzione di fare il ...