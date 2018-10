Moto2 – Quartararo sorride a Motegi | Bagnaia allunga al Gp del Giappone

Moto2 - Bagnaia mette tutti in fila in Austria : splendida pole dell’italiano davanti a Oliveira e Quartararo : Il pilota dello Sky Racing Team conquista la pole position del Gp d’Austria di Moto2, completano la prima fila Oliveira e Quartararo pole position per Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gp d’Austria di Moto2, il pilota italiano mette tutti in fila fermando il crono sull’1:29.409. Un tempo imbattibile per tutti i suoi avversari, costretti a cedere alla velocità del rider dello Sky Racing Team. Completano la prima fila ...