Moto2 | Quartararo punito | vince Bagnaia

Moto2 - GP Giappone 2018. Quartararo squalificato - la vittoria va a Bagnaia : Ennesimo colpo di scena in Moto2 , la categoria che non smette mai di stupire: tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira , a Motegi la spunta l'outsider Quartararo . Il francese viene però squalificato ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : vittoria di Bagnaia - Quartararo è stato squalificato! Doppietta italiana : Francesco Bagnaia ha vinto il GP del Giappone 2018 , tappa valida per il Mondiale Moto2 . Il piemontese aveva tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle di Fabio Quartararo ma il francese è stato squalificato a causa delle pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto. Arriva così un successo insperato per Pecco che conquista l’ottava affermazione stagionale e mette una seria ipoteca sul titolo ...

Moto2 - Motegi : Quartararo vince davanti a Bagnaia : Motegi - Fabio Quartararo ha vinto la gara di Moto2 in Giappone, precedendo al traguardo Francesco Bagnaia . Il pilota francese centra, così, la seconda vittoria in carriera dopo una gara che ha ...

Moto2 - GP Giappone 2018. A Motegi vince Quartararo. Secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo Baldassarri : Francesco Bagnaia in pole position , Miguel Oliveira in terza fila : 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi . Si parte dal distacco di 28 punti tra l'italiano e il portoghese. Fabio ...

Moto2 - Bagnaia mette tutti in fila in Austria : splendida pole dell’italiano davanti a Oliveira e Quartararo : Il pilota dello Sky Racing Team conquista la pole position del Gp d’Austria di Moto2, completano la prima fila Oliveira e Quartararo pole position per Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gp d’Austria di Moto2, il pilota italiano mette tutti in fila fermando il crono sull’1:29.409. Un tempo imbattibile per tutti i suoi avversari, costretti a cedere alla velocità del rider dello Sky Racing Team. Completano la prima fila ...