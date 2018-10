Moto2 | GP Giappone 2018 | vittoria di Bagnaia | Quartararo è stato squalificato! Doppietta

oasport

: Si riapre tutto in #Moto3???? Il #Bez vince in volata ???? ? ?? #Martin cade e ha solo 1 punto di vantaggio ora 1? ????… - SkySportMotoGP : Si riapre tutto in #Moto3???? Il #Bez vince in volata ???? ? ?? #Martin cade e ha solo 1 punto di vantaggio ora 1? ????… - SkySportMotoGP : E' un super #Quartararo?????? ?? Secondo posto dolcissimo per #Pecco ???? 35 punti di vantaggio su #Oliveira (4°) 1? ????… - rep_torino : Bagnaia vince ' a tavolino' il gran premo del Giappone. Adesso il mondiale di Moto2 è a un passo [news aggiornata a… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Francescoha vinto il GP del, tappa valida per il Mondiale. Il piemontese aveva tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle di Fabioma il francese èsqualificato a causa delle pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto. Arriva così un successo insperato per Pecco che conquista l’ottava affermazione stagionale e mette una seria ipoteca sul titolo iridato visto che ora ha 37 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, portoghese quarto in pista ma poi terzo per la squalifica di. Allo stesso tempo si materializza latutta italiana perché Lorenzo Baldassarri viene promosso in seconda posizione. Si tratta di un margine abbastanza rassicurante per il centauro dello Sky Racing Team VR46 quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...