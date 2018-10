Moto2 | GP Giappone 2018 Quartararo squalificato | la vittoria va a Bagnaia

Moto2 - GP Giappone 2018 : vittoria di Bagnaia - Quartararo è stato squalificato! Doppietta italiana : Francesco Bagnaia ha vinto il GP del Giappone 2018, tappa valida per il Mondiale Moto2. Il piemontese aveva tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle di Fabio Quartararo ma il francese è stato squalificato a causa delle pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto. Arriva così un successo insperato per Pecco che conquista l’ottava affermazione stagionale e mette una seria ipoteca sul titolo ...

Moto2 – Quartararo squalificato : la vittoria del Gp del Giappone va a Bagnaia : Bagnaia vince anche il Gp del Giappone: il pilota italiano si prende la gara di Motegi dopo la squalifica di Quartararo Mentre tutta l’attenzione è per Marc Marquez, che festeggia la vittoria del titolo Mondiale di MotoGp grazie al successo al Gp del Giappone, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine della corsa, a Motegi arriva un clamoroso colpo di scena che riguarda la gara di Moto2. Fabio Quartararo è stato infatti ...

Moto2 - GP Giappone 2018. A Motegi vince Quartararo. Secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo Baldassarri : Francesco Bagnaia in pole position , Miguel Oliveira in terza fila : 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi . Si parte dal distacco di 28 punti tra l'italiano e il portoghese. Fabio ...

Moto2 – Quartararo sorride a Motegi - Bagnaia allunga al Gp del Giappone : Pecco Bagnaia secondo con allungo a Motegi: Quartararo trionfa al Gp del Giappone E’ Quartararo il vincitore del Gp del Giappone di Moto2. Il francese ha sbaragliato la concorrenza sulla pista di Motegi, lasciandosi alle spalle il leader della classifica piloti, Pecco Bagnaia, che col suo secondo posto allunga in classifica e vede sempre più reale il titolo Mondiale. Il giovane italiano dello Sky Racing Team si è piazzato davanti al ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Bagnaia vede il Mondiale - secondo posto e allungo su Oliveira! Vince Quartararo : Francesco Bagnaia ha fatto un ulteriore passo verso la conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ora può contare su 35 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira quando mancano tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha guadagnato altre sette lunghezze sul portoghese che si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il piemontese ha conquistato l’undicesimo podio stagionale ...

Moto2 - GP Giappone : Quartararo vince davanti a Bagnaia - che allunga su Oliveira. Moto3 - trionfa Bezzecchi : LIVE 06:06 21 ott Moto2, LA TOP TEN FINALE: 1 F. Quartararo 41:03.849 2 F. Bagnaia +0.445 3 L. BALDASSARRI +6.672 4 M. OLIVEIRA +11.998 5 A. MARQUEZ +12.528 6 B. BINDER +12.793 7 A. FERNANDEZ +13.146 ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9° - Marini 11° : Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto ...

Moto2 - GP Giappone. Alex Marquez - caduta da brividi : moto in fiamme VIDEO : Nei minuti finali delle Libere 1 di moto2 a Motegi, Alex Marquez è protagonista di una butta caduta all'uscita della curva 8, punto in cui si raggiungono i 180 chilometri orari. Lo spagnolo tocca con ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con l’intenzione di chiudere i conti in anticipo : Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondiale Moto2 2018 si sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica ...