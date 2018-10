Moto2 | GP Giappone 2018 A Motegi vince Quartararo Secondo Bagnaia che allunga su

Moto2 - GP Giappone. Alex Marquez - caduta da brividi : moto in fiamme VIDEO : Nei minuti finali delle Libere 1 di moto 2 a Motegi, Alex Marquez è protagonista di una butta caduta all'uscita della curva 8, punto in cui si raggiungono i 180 chilometri orari. Lo spagnolo tocca con ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia parte per il trittico asiatico con l’intenzione di chiudere i conti in anticipo : Fino a qualche settimana fa, più esattamente al ritorno in pista dopo le vacanze estive, c’era la netta sensazione che il titolo del Mondiale Moto2 2018 si sarebbe deciso sul filo di lana, addirittura in occasione della gara di Valencia. Dopo il successo di Miguel Oliveira in Repubblica Ceca, a metà agosto, sembrava che il portoghese fosse pronto a tenere la manopola del gas a tutta, per iniziare il rush finale da leader della classifica ...