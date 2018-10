Moto2 | Bagnaia | ' Vittoria importantissima'

Moto2 - GP Giappone 2018. Quartararo squalificato - la vittoria va a Bagnaia : Ennesimo colpo di scena in Moto2 , la categoria che non smette mai di stupire: tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira , a Motegi la spunta l'outsider Quartararo . Il francese viene però squalificato ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : vittoria di Bagnaia - Quartararo è stato squalificato! Doppietta italiana : Francesco Bagnaia ha vinto il GP del Giappone 2018, tappa valida per il Mondiale Moto2. Il piemontese aveva tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle di Fabio Quartararo ma il francese è stato squalificato a causa delle pressione non regolamentare delle gomme che era inferiore al minimo previsto. Arriva così un successo insperato per Pecco che conquista l’ottava affermazione stagionale e mette una seria ipoteca sul titolo ...

Moto2 – Quartararo squalificato : la vittoria del Gp del Giappone va a Bagnaia : Bagnaia vince anche il Gp del Giappone: il pilota italiano si prende la gara di Motegi dopo la squalifica di Quartararo Mentre tutta l’attenzione è per Marc Marquez, che festeggia la vittoria del titolo Mondiale di MotoGp grazie al successo al Gp del Giappone, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine della corsa, a Motegi arriva un clamoroso colpo di scena che riguarda la gara di Moto2. Fabio Quartararo è stato infatti ...

Moto2 - Motegi : Quartararo vince davanti a Bagnaia : Motegi - Fabio Quartararo ha vinto la gara di Moto2 in Giappone, precedendo al traguardo Francesco Bagnaia. Il pilota francese centra, così, la seconda vittoria in carriera dopo una gara che ha ...

Moto2 - GP Giappone 2018. A Motegi vince Quartararo. Secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo Baldassarri : Francesco Bagnaia in pole position , Miguel Oliveira in terza fila : 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi . Si parte dal distacco di 28 punti tra l'italiano e il portoghese. Fabio ...

Moto2 – Quartararo sorride a Motegi - Bagnaia allunga al Gp del Giappone : Pecco Bagnaia secondo con allungo a Motegi: Quartararo trionfa al Gp del Giappone E’ Quartararo il vincitore del Gp del Giappone di Moto2. Il francese ha sbaragliato la concorrenza sulla pista di Motegi, lasciandosi alle spalle il leader della classifica piloti, Pecco Bagnaia, che col suo secondo posto allunga in classifica e vede sempre più reale il titolo Mondiale. Il giovane italiano dello Sky Racing Team si è piazzato davanti al ...

Moto2 - Motegi : Bagnaia 2° vola a +35 : Un secondo posto preziosissimo che vale tantissimo in ottica-campionato. Lottando fino all'ultima curva per la vittoria con Fabio Quartararo, al Twin Ring Motegi Francesco Bagnaia conquista il secondo ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si invola verso il titolo - +35 su Oliveira : Francesco Bagnaia è ormai vicinissimo alla conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ha 35 punti di vantaggio su Miguel Oliveira quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha ulteriormente allungato sul portoghese che ormai sembra essere con le spalle al muro. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Moto2 2018: Classifica Mondiale Moto2 2018: 1 Francesco Bagnaia ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Bagnaia vede il Mondiale - secondo posto e allungo su Oliveira! Vince Quartararo : Francesco Bagnaia ha fatto un ulteriore passo verso la conquista del Mondiale Moto2 2018 visto che ora può contare su 35 punti di vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira quando mancano tre gare al termine della stagione. Pecco ha concluso il GP del Giappone al secondo posto e ha guadagnato altre sette lunghezze sul portoghese che si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il piemontese ha conquistato l’undicesimo podio stagionale ...

Moto2 - GP Giappone : Quartararo vince davanti a Bagnaia - che allunga su Oliveira. Moto3 - trionfa Bezzecchi : LIVE 06:06 21 ott Moto2, LA TOP TEN FINALE: 1 F. Quartararo 41:03.849 2 F. Bagnaia +0.445 3 L. BALDASSARRI +6.672 4 M. OLIVEIRA +11.998 5 A. MARQUEZ +12.528 6 B. BINDER +12.793 7 A. FERNANDEZ +13.146 ...

Moto2 - Bagnaia : 'Pole importante a Motegi : ... rivelando la sua strategia per la gara che scatterà domani alle 5:20 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Bagnaia: "Cercherò di scappare via" "Una pole davvero molto importante: su una ...

Moto2 - Motegi : Bagnaia ancora in pole position : ... di buon auspicio per la gara in programma domani alle 5:20 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Bagnaia in pole... e sono 6 Le Mans, Assen, Spielberg, Silverstone, Misano, adesso anche ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9° - Marini 11° : Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto ...

Moto2 - Bagnaia centra la pole position a Motegi : Quartararo e Lecuona completano la prima fila : Il pilota italiano partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza, dietro di lui scatteranno Quartararo e Lecuona Splendida pole position per Pecco Bagnaia a Motegi, il pilota dello Sky Racing Team ferma il crono sull’1:50.759 che gli permette di scattare domani davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp del Giappone di Moto2. completano la prima fila Quartararo e Lecuona, costretti ad arrendersi allo strapotere del rider ...