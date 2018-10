Motegi Marquez | Che gioia | la gustavo da tempo Dovizioso meritava il podio

MotoGp – ‘Level7’ - Marquez campione del Mondo a Motegi : festeggiamenti in stile videogame per Marc [VIDEO] : festeggiamenti in stile videogame per Marc Marquez a Motegi: ‘Level7’ raggiunto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del Mondo per la settima volta: un traguardo incredibile per lo spagnolo della Honda che a soli 25 anni mette le mani sul suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, e lo fa nella casa del suo team dopo una gara impeccabile, aiutato dalla caduta di Dovizioso a 2 giri dal termine ...

MotoGp - Motegi : Marquez vince e centra il titolo mondiale : Motegi - Marc Marquez vince il Gp del Giappone, sedicesimo appuntamento del mondiale della MotoGp 2018, e diventa campione del mondo per la settima volta in carriera, la quinta in MotoGp. Caduta di Andrea Dovizioso a un giro e mezzo dalla conclusione, proprio quando stava lottando con Marquez per il successo in gara. , ...

MotoGP - Marc Marquez campione del mondo a Motegi : Scongiurato il pericolo pioggia al GP del Giappone, il 16° round della MotoGP potrebbe essere una giornata importante per l'assegnazione del titolo mondiale. Comincia alla grande Marc Marquez che, ...

MotoGp – Marquez su di giri - Crutchlow fiero e Rins obiettivo : le prime impressioni del neo campione del mondo e dei suoi colleghi a Motegi : Marquez parla per la prima volta da campione del mondo per la settima volta, Crutchlow e Rins lo seguono sul podio: le prime impressioni dei piloti più veloci in Giappone Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia don Dovizioso, che sul ...

MotoGp – Giochi chiusi a Motegi - Marquez super e Dovi out : la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone : Marquez è matematicamente campione del mondo a Motegi: la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Giappone Marc Marquez si conferma campione del mondo! Lo spagnolo della Honda si aggiudica il suo settimo titolo Mondiale con una speciale vittoria a Motegi, complice la caduta di Dovizioso a due giri dal termine del Gp del Giappone. Vittoria dunque matematica per lo spagnolo che si conferma campione del mondo e a 25 anni mette le mani sul ...

MotoGp – Dovizioso out - Andrea cade a Motegi e consegna il settimo titolo a Marquez [VIDEO] : Andrea Dovizioso a due giri dalla fine del Gp del Giappone cade lasciando il via libera a Marquez: Marc vince il settimo titolo mondiale dopo il capitombolo del pilota italiano Andrea Dovizioso avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo ostacolo per Marc Marquez alla conquista del suo settimo titolo mondiale ed invece il pilota italiano, dopo essersi fatto sorpassare, è caduto per la troppa foga sul circuito di Motegi. A pochi giri dalla ...

SuperMarc a Motegi : Marquez è campione del mondo in Giappone - Game Over per Dovi : Marc Marquez si aggiudica il Gp del Giappone ed è campione del mondo: la caduta di Dovizioso rende tutto più facile per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del mondo: inizia la festa dello spagnolo della Honda a Motegi. Il Gp del Giappone incorona Marquez che alza al cielo il quinto titolo Mondiale nella categoria regina. Una gara senza troppo spettacolo oggi a Motegi: come previsto da Andrea Dovizioso, poleman del Gp del ...

Dovizioso in pole a Motegi - Marquez 6°. Rossi solo 9° : È di Andrea Dovizioso la pole position del Gp del Giappone, classe MotoGp. Il pilota del Ducati ha fermato il cronometro a 1.44.590 precedendo il francese Johann Zarco in 1.44.658 a +0.068 con la ...

MotoGP - GP Giappone. Motegi stregata per Marc Marquez : 'Colpa della caduta nelle Libere 4' : "Cercheremo di ottenere il miglior risultato di fronte al personale Honda e ai nostri tifosi, il GP di casa è molto importante per la nostra fabbrica", aveva dichiarato Marquez alla vigilia del GP del ...

MotoGp – Marquez e il sesto posto in qualifica a Motegi : “me lo aspettavo - ecco perchè” : Marc Marquez sesto in griglia di partenza a Motegi: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche del Gp del Giappone Andrea Dovizioso è il poleman del Gp del Giappone: il forlivese ha chiuso le qualifiche a Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Zarco e Miller. sesto tempo per Marc Marquez, che sul finale delle Fp4 è stato protagonista di una caduta che gli è costata cara e lo ha costretto a rinunciare alla moto ...

MotoGp - Motegi : Dovizioso in pole - Marquez sesto e Rossi nono : ... 1.44.590, 2? @JohannZarco1 , +0.068, 3? @jackmilleraus , +0.137, #GiroMatto #SkyMotori #JapaneseGP ? https://t.co/7gwVIAbw3I pic.twitter.com/48EnyRK1iL - Sky Sport MotoGp™, @SkySportMotoGp, ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / Gp Giappone 2018 : Dovizioso in pole position a Motegi - Marquez solo sesto! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Giappone 2018 Motegi: la battaglia per la pole position sul circuito nipponico. Pista facile per le Ducati oggi, ma occhio a Marc Marquez.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:12:00 GMT)

MotoGP Motegi - urlo Dovizioso - che pole. Marquez parte 6° - Vale 9° : L'intento di rovinare la festa di Marquez per ora è sulla buona strada: Dovizioso scatta in pole a Motegi, con il leader del mondiale solo 6°. Sarà il forlivese della Ducati, che insegue lo spagnolo a ...

MotoGp – Dovizioso in pole position a Motegi : Marquez in difficoltà nelle qualifiche del Gp del Giappone : Dovizioso show a Motegi: il ducatista in pole position al Gp del Giappone, Marquez in seconda fila Il weekend di gara del Gp del Giappone è entrato nel vivo: dopo quattro sessione di prove libere, i campioni della categoria regina si sono sfidati sul circuito di Motegi per le qualifiche della gara asiatica, prima sfida del tostissimo trittico asiatico. Marc Marquez si gioca il suo primo match point, ma non ha intenzione di fare il ...