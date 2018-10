MORBILLO A TRIESTE | UN MORTO SOSPETTO Sette nuovi casi | deceduto un paziente già affetto

Focolaio di MORBILLO a Trieste - un morto sospetto e sette nuovi contagi : “Pazienti non vaccinati” : sette nuovi contagi in pochi giorni e una morte sospetta: cresce l'allerta per il Focolaio di morbillo a Trieste, il cui virus è stato rintracciato in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara. Al via la profilassi per 200 persone: "Tasso di vaccinazione troppo basso". Burioni: "In Messico dal 1996 non hanno più vittime, noi sì".Continua a leggere

Focolaio di MORBILLO a Trieste : sette nuovi casi - una morte sospetta : sette casi di morbillo sono stati registrati a Trieste negli ultimi giorni. Fra questi emerge un caso di morte sospetta , dopo che il virus è stato rintracciato in un paziente affetto già da polmonite ...

Focolaio di MORBILLO a Trieste : 7 casi accertati - una morte sospetta - : Tra le persone colpite dal virus ci sono anche degli operatori sanitari che non avevano effettuato la profilassi. Gli infetti in diversi reparti degli ospedali Maggiore e di Cattinara. Accertamenti in ...

Trieste - un morto e sei casi di MORBILLO. Burioni 'In Messico dal 1996 non hanno più vittime - noi sì' : 'In Messico dal 1996 non hanno più vittime per morbillo, possibile che da noi ora sia morta una persona a Trieste? Mi ha chiamato ieri la Rai per intervistarmi su questo'. Così Roberto Burioni, l'...

MORBILLO - morte sospetta a Trieste : Un morto e casi sospetti di Morbillo a Trieste. La Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste , Asuits, ha comunicato ieri la presenza di un nuovo caso accertato e un altro ...

MORBILLO : morte sospetta a Trieste e nuovi casi : Un morto e casi sospetti di Morbillo a Trieste. La Direzione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (Asuits) ha comunicato ieri la presenza di un nuovo caso accertato e un altro sospetto di Morbillo a carico di operatori sanitari di Asuits, attualmente presso il proprio domicilio. Dei casi già noti, un paziente immunocompromesso con polmonite severa è ricoverato in area critica. Inoltre, gli accertamenti post mortem ...

Salute - Burioni alla Leopolda 'Possibile che oggi ci sia un morto per MORBILLO a Trieste ' : 'In Messico dal 1996 non hanno più vittime per morbillo, possibile che da noi ora sia morta una persona a Trieste? Mi ha chiamato ieri la Rai per intervistarmi su questo'. Così il professor Roberto ...

Focolaio di MORBILLO a Trieste - cinque casi in pochi giorni : “I pazienti non erano vaccinati” : Un Focolaio di morbillo si è registrato a Trieste, dove sono stati segnalati cinque casi in pochi giorni. Tutti i soggetti coinvolti non sarebbero in pericolo di vita: i contagi sarebbero avvenuti all'interno dell'Ospedale Maggiore. Ma non si può parlare ancora di epidemia: "Il problema è il basso tasso di vaccinazione".Continua a leggere