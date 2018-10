Moody' s e l' Italia | downgrade parziale

Patrimoniale - l'agenzia Moody's ci porta alla catastrofe : 'Tassate i risparmi degli italiani' : Nel documento piombato sull'economia italiana come una granata, gli analisti si sono spinti addirittura a puntare il dito su come il governo possa trovare risorse utili per ridurre il debito pubblico:...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : ultimo gradino prima del 'non investment' : Moody's è la prima agenzia di rating internazionale ad aver tagliato ufficialmente [VIDEO] il merito di credito dell'Italia. Da ieri il rating del nostro Paese è passato per Moody's da Baa2 all'attuale Baa3. Nel report pubblicato sul proprio sito istituzionale Moody's cita diverse ragioni che hanno portato a questa decisione ma le principali riguarderebbero la direzione intrapresa dal Governo con l'attuale manovra economica che, secondo Moody's, ...

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody's Italia declassata a Baa2/ Ultime notizie - Di Maio : "Accolgo notizia con un sorriso : ce l'aspettavamo" : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra Italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:47:00 GMT)

Moody's boccia l'Italia : cosa succederà lunedì sui mercati : Pertanto auspichiamo un più costruttivo confronto fra Autorità italiane ed europee per superare questo clima dannoso all'economia". Non ci resta che attendere lunedì per sapere cosa accadrà sui ...

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

Moody’s - Di Maio : “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” : “Il responso di Moody’s lo Accolgo con un grande sorriso, ce l’aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un Italia con un risparmio solido”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento dell’agenzia di rating di ieri. L'articolo Moody’s, Di Maio: “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Moody's taglia il rating dell'Italia/ Declassamento a Baa2 - Savona rassicura “Nessun rischio default” : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:38:00 GMT)

Giorgia Meloni - la badilata a Moody's che declassa l'Italia : 'Proprio loro che avevano taroccato i giudizi' : Giorgia Meloni respinge al mittente il pessimo giudizio diffuso dall'agenzia di rating Moody's sull'Italia, che di fatto classifica i titoli italiani appena sopra la soglia dei 'titoli spazzatura'. La ...

Moody's taglia il rating dell'Italia - ma il "downgrade era ampiamente atteso" : E' arrivata la stangata di Moody's che taglia il rating dell'Italia da Baa2 a Baa3, portandolo a un passo dal "non investment grade", in gergo il 'rating spazzatura'. Le motivazioni che hanno portato ...