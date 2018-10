Monaci | non Trattati

ilsussidiario

: Più in alto, nella montagna, il bosco si accende di misticismo. Non a caso, non lontano da qui, ancora oggi si allo… - GiorniRubati : Più in alto, nella montagna, il bosco si accende di misticismo. Non a caso, non lontano da qui, ancora oggi si allo… - vada_70 : RT @IlariaFornara: Madonnina Federico. O sono tutti segretamente monaci buddhisti o non si spiega come nessuno abbia ancora sbroccato. #Bak… - IlariaFornara : Madonnina Federico. O sono tutti segretamente monaci buddhisti o non si spiega come nessuno abbia ancora sbroccato. #BakeOffItalia -

(Di domenica 21 ottobre 2018) La rappresentanza politica oggi è in crisi e questo ha vaste conseguenze sul sistema politico e istituzionale, sia in Italia che in Europa. Da dove si può ricominciare? ANTONIO INTIGLIETTA