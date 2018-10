' Modello Riace' | Lucano | ' Torneremo volontari con rete internazionale'

Mimmo Lucano/ Il "Modello Riace" nel salotto di Fabio Fazio - ma la Lega si oppone (Che tempo che fa) : Fabio Fazio ha invitato Mimmo Lucano per discutere del suo "Modello Riace", ma la Lega si è opposta alla sua presenza nello show di Rai 1. Ecco tutti i dettagli (Che tempo che fa).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Riace - Lucano “Accetto l’invito di Napoli”/ Ultime notizie - anche Calimera offre ospitalità “E' un Modello" : Riace, Lucano ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:06:00 GMT)

Mimmo Lucano ha lasciato Riace dopo la revoca dei domiciliari/ Ultime notizie - ma il suo Modello continuerà… : Riace, Mimmo Lucano: revocati i domiciliari. Ultime notizie, scatta il divieto di dimora per il sindaco che non ci sta: "Contro di me un processo politico"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:01:00 GMT)

Resistenza civile con uno sciopero della fame collettiva per salvare il Modello Riace : Riace come l’estrema luce epifanica e periferica della humanitas e della pietas. È urgente una nobile campagna non violenta attraverso

Cosa resta a questo punto del 'Modello Riace' : Rabbia e delusione, ma anche voglia di lottare e difendere quello che in tanti considerano un modello, il 'modello Riace' . Il giorno dopo la circolare del Ministero dell'Interno, che dispone la ...

RIACE - VIMINALE ‘LIMITA’ SALVINI/ Modello Lucano cancellato? “No trasferimenti obbligatori dei migranti” : SALVINI smantella Modello RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il VIMINALE "smorza" i toni: "trasferimenti su base volontaria"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:35:00 GMT)

La memoria corta del Pd sulle indagini sul Modello Riace : Calabria, 22 aprile 2016. A un convegno sull'accoglienza dei migranti, l'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Minniti siede accanto a Mimmo Lucano e ne esalta il modello di integrazione che ha creato a Riace. Ricordando "Il volo", documentario del regista Wim Wenders che narra la storia di solidarietà della cittadina calabrese, Minniti afferma: "Nel tema dell'immigrazione si riflette il ruolo straordinario che quella storia ...

Riace - l’Anpi lancia un appello a M5S : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini. Il ‘Modello’ ha già vinto” : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini“. Inizia così l’appello di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi), che chiede a Luigi Di Maio e agli eletti M5S di far sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace e la progressiva chiusura dello Sprar cittadino: “Almeno per decenza, in una terra bella e ...

Riace - Zingaretti : “Da Salvini atto immondo - lui e Di Maio hanno paura”. E rivendica : “C’è un Modello alternativo all’odio” : “Riace? Da Salvini un atto immondo, lui e Di Maio hanno paura“. E ancora: “C’è un modello alternativo all’odio“. Così Nicola Zingaretti, da Roma, nel giorno del lancio della sua candidatura in vista del prossimo Congresso dem. “Questo governo sugli immigrati sta giocando una partita sporca, esaltando le paure. L’atto politico vergognoso compiuto ieri da Salvini con Riace è un atto immondo compiuto ...

Riace - ecco perché il Viminale ha chiuso lo sprar : “Caos su tempi - presenze e pocket money. Modello è mero assistenzialismo” : Il progetto sprar del “Modello Riace” per il Viminale non rispetta gli standard qualitativi di accoglienza e sarà per questo chiuso. La notifica al comune calabrese è arrivata il 9 ottobre. Spetta proprio al Servizio centrale, cabina di regia dello sprar, ora, trasferire i 165 ospiti del paese delle Locride e in 60 giorni dall’uscita dell’ultimo, il Comune “dovrà rendicontare le spese sostenute, inviando la relativa documentazione”. Si capirà ...

Riace - migranti trasferiti : “Qui c'è la nostra vita”/ Modello Lucano cancellato da Salvini : "chi sbaglia paga" : Salvini smantella Modello Riace: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:18:00 GMT)

