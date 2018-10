Milano : oltre 2000 al CorriBicocca - gara podistica per 20 anni Università (2) : (AdnKronos) - Tra i partecipanti alla gara non competitiva anche il rettore dell'Ateneo, Cristina Messa, che ha sottolineato come si sia voluto, con questa iniziativa, "mettere insieme l'idea di festa e di coinvolgimento di tutti con lo sport. Stiamo dedicando moltissimo allo sport e questo è un seg

Incendi Milano : primi esami "tranquillizzanti" - diossina oltre la norma ma non pericolosa : Il valore delle diossine registrato sul luogo dell’Incendio nella ditta di rifiuti in via Chiasserini 21 a Milano, è di 0,5 picogrammi per metro cubo. A riferirlo è l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. Che ha precisato che secondo l’Oms “quantità in misure superiori a 0,3" devono essere "respirate per un anno continuamente per ...

Incendi Milano : primi esami 'tranquillizzanti' - diossina oltre la norma ma non pericolosa : Il valore delle diossine registrato sul luogo dell'Incendio nella ditta di rifiuti in via Chiasserini 21 a Milano, è di 0,5 picogrammi per metro cubo. A riferirlo è l'assessore all'Ambiente della ...

Milano - il sondaggio su Navigli - Area B - Olimpiadi : i milanesi votano sì oltre gli schieramenti : Se fossimo in un talent con tre giudici sarebbero tre sì. Solo che qui al posto dei giudici ci sono i milanesi che grazie a un sondaggio della Ipsos hanno espresso la loro opinione su tre questioni ...

Un weekend di coreografie cult tra "Milanoltre" - improvvisazioni e performance : In attesa di 'Danae', il festival di performing arts più atteso dell'autunno che apre giovedì prossimo, arriva un weekend a tutta danza. All'Elfo , corso Buenos Aires 33, 20/28 euro, ci sono le ultime ...

Bruxelles : presto risposta all'Italia. Milano maglia nera - spread oltre 280 : Il ministro Tria rassicura l'Unione che la manovra garantirà la stabilità complessiva del sistema. Male i mercati con Piazza Affari in territorio negativo -

Milano - Caravaggio oltre la tela : al museo della Permanente la mostra in 3d : Inaugura domani, al museo della Permanente di Milano, la mostra "Caravaggio – oltre la tela", racconto immersivo e multimediale ad alto tasso tecnologico che promette di essere molto spettacolare. Quarantacinque minuti che grazie a 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, porterà per mano lo spettatore alla scoperta della parabola artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice Ftse Mib, arrivato a perdere oltre il 4,6%, lima in chiusura - 3,72% a 20.711 punti. ...

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 3 - 9%. Piazza Affari giù con le banche : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice d’area Stoxx 600 cede lo 0,8% con le vendite che si concentrano su finanziari e telecomunicazioni. Francoforte perde l’1,66%, Madrid l’1,61%, Parigi ced...

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 4 - 6%. Piazza Affari giù con le banche : Non frena la caduta Piazza Affari con il Ftse Mib che arriva a perdere il 4,64% a 20.516 punti. Mentre lo spread tra btp e bund a 276 punti con il rendimento del decennale al 3,22%. Sempre sotto pressione i bancari con Banco Bpm e Bper che lasciano oltre il 10%. Ubi e Unicredit cedono invece oltre il 9%....

Effetto Def - Milano cede oltre il 2% : 9.28 Amplia le perdite Piazza Affari,all'indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento al Def, con l'indice Mib che cede il 2,3% e l'All Share perde oltre il 2%. Fortissima corrente di vendite sulle Banche:Intesa e Unicredit perdono oltre il 6%,Banco Bpm perde il 5% mentre Ubi è ferma in asta di volatilità.Lo spread Btp e Bund apre a quota 261 punti.Anche le altre principali Borse europee aprono con segni negativi, Parigi -0,46%, ...

Milano : nasconde oltre 8 chili di droga in casa - arrestato : Milano, 27 set. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un grossista della droga, un pregiudicato italiano di 51 anni. Nel suo appartamento a Quarto Oggiaro gli agenti hanno trovato 5,3 chilogrammi di eroina, 1,5 chili di cocaina, circa 600 grammi tra hashish e marijuana e 48mila euro in cont

Il festival Milanoltre guarda a Oriente : Il festival - uno dei più longevi con 32 edizioni - resta un appuntamento innovativo, con spettacoli, video e incontri a cura dei migliori interpreti della danza italiana e non. Si parte con lo stile ...

Milano - oltre una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del seminterrato. Polizia arresta milanese : Nascondeva oltre una tonnellata di stupefacenti. Per questo motivo un uomo, milanese di 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Milano con 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina nascosti in un box di via Padova. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione che riportava di un cittadino italiano, di cui si conosceva solo il nome, che aveva una Ford Focus di colore grigio, che avrebbe avuto un ingente quantitativo di droga in ...