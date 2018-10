Milano Il 27 ottobre apre la Biblioteca degli alberi

Milano : mostra fotografica alla Casa della Memoria dal 22 ottobre : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Dal 22 al 28 ottobre sarà possibile visitare alla Casa della Memoria la mostra fotografica 'Istantanee di mediazione a Milano', iniziativa della Direzione Educazione -Area Servizi Scolastici ed Educativi realizzata da Armando Pezzarossa. I percorsi di mediazione che il

"Riforma del terzo settore" - "fermata LGBT" - "Cattolici ed Europa" : Venerdì 19 ottobre a Concorezzo e Sabato 20 a Milano : tre iniziative del ... : ... Marco Grumo, professore di Economia e management delle organizzazioni non profit all'Università Cattolica di Milano, Stefano Granata Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, e Mirko De Carli, ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 20 e 21 ottobre : Walking Day Domenica 21 ottobre torna la manifestazione che intende promuovere gli stili di vita salutari e lo sport. Giunta alla terza edizione, la lunga camminata partirà da piazza del Cannone alle ...

Fedez per Diesel Hate Couture - la nuova collezione contro il bullismo presentata a Milano il 20 ottobre : Fedez per Diesel Hate Couture: sarà a Milano sabato 20 ottobre per presentare la nuova collezione in edizione limitata contro il bullismo. Diesel lancia la nuova linea personalizzabile, Hate Couture, contro il bullismo, e coinvolge il rapper italiano Fedez, attualmente giudice a X Factor, marito della fashion influencer Chiara Ferragni e padre di Leo. Diesel lancia una selezione di capi realizzati in collaborazione con Fedez che verranno ...

Iscrizioni dal 19 Ottobre per gite a Milano - Torino e Bologna : Da Venerdì 19 Ottobre è quindi possibile iscriversi alle prime due gite in programma: quella di domenica 11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano e quella che porterà a visitare ...

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all’iniziativa Stelle al Merito Sociale : Premiare gli eroi silenziosi che quotidianamente contribuiscono al miglioramento della nostra società, costruendo un tessuto Sociale più coeso attraverso la

Scaletta e ingressi per gli U2 a Milano il 15 e 16 ottobre : info orari e ritiro pacchetti : Gli U2 a Milano il 15 e 16 ottobre sono pronti a mettere la parola fine sulla leg italiana della tournée ma, prima, sarà ancora la grande musica a tornare protagonista sul palco del Mediolanum Forum di Assago dopo la prima calata del gruppo di Bono Vox nel Bel Paese. Tutto è quindi pronto per il ritorno sul palco degli U2, che in questi giorni hanno raggiunto l'Italia per dedicarsi al nostro pubblico con 4 concerti per i quali sono stati ...

Info ingressi e biglietti per J-Ax a Milano il 15 ottobre : orari e restrizioni per il 1° concerto : J-Ax a Milano apre la lunga serie di concerti con la quale andrà a festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera, con l'attesa reunion degli Articolo 31 per la quale sarà presente DJ Jad. Tutti i concerti al Fabrique sono sold out, per cui non è più possibile acquistare i biglietti in prevendita su TicketOne o in altri canali ufficiali. Coloro che hanno acquistato il biglietto dovranno recarsi in cassa con la copia del proprio documento ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 12-14 ottobre : ... Super, il festival delle periferie , una manifestazione che durerà tre giorni e che intratterrà il pubblico in diverse zone della città con dibattiti, workshop, spettacoli e installazioni. Tra gli ...

Dall'11 al 14 Ottobre - le giornate elleniche raccontano il mondo greco a Milano e in Lombardia : nell'opera del greco romanizzato Polibio, Milano è celebrata come "ultimo avamposto della civiltà" prima delle Alpi; a distanza di secoli, nell'ultimo scorcio del mondo antico, le sue parole saranno ...

Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design week : Dal 12 al 21 ottobre torna la Milano Fall Design week, l’appuntamento per gli amanti del Design e dell’architettura giunto

Milano. Manifestazioni teatrali dal 12 ottobre 2018 al 7 aprile 2019 in via Vivarini : L’associazione culturale “Teatro sotto il lucernario”, con il patrocinio del Municipio 5, presenta “Piccola rassegna Sottoluce”. La stagione teatrale andrà

Giochi '26 - Milano-Cortina : il 17 ottobre vertice al Coni : Ha avuto conferma, intanto, l'arrivo a Roma il 7 novembre del presidente del Cio, Thomas Bach, che ha in agenda un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ...

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all'iniziativa 'Stelle al Merito Sociale' : Negli ultimi anni, anche grazie all'impegno affettuoso ed instancabile del Sindaco Domenico Cipolla, Maratea è stata promotrice di importanti iniziative, eventi e spettacoli , trai i quali 'Le ...