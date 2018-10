Milan | Gattuso | Ha meritato l' Inter Donnarumma? Non è colpa sua

Inter-Milan - Gattuso : 'Donnarumma? Siamo stati polli tutti sul gol. Loro hanno fatto qualcosa in più' : ... "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più di noi, ma se la partita fosse finita 0-0 ci sarebbero state tante cose positive " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Abbiamo affrontato ...

Inter-Milan - Gattuso : “Al 92' siamo stati polli a prendere quel gol” : Inter-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Milan, il tecnico rossonero Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del derby perso in pieno recupero per un gol di Mauro Icardi: “Ai punti l’Inter meritava qualcosa in più, se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero […] L'articolo Inter-Milan, Gattuso: “Al 92′ siamo stati ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Inter-Milan - Gattuso sul banco degli imputati : fuori dal solito spartito c’è il nulla cosmico! : Inter-Milan, Rino Gattuso è uno dei colpevoli della debacle rossonera nel derby di questa sera deciso da Icardi Inter-Milan, Rino Gattuso sul banco degli imputati. I rossoneri hanno sofferto enormemente questa sera, meritando di perdere contro gli avversari nel derby. Una squadra mai pericolosa, che si è accontentata di difendere, incapace di reagire e di tenere il possesso del pallone, una squadra che non ha creato nulla, che non ha ...

Inter-Milan 'Eccezzziunale' - quando Gattuso da 'Ringhio' diventò 'mollo'! : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Milan - Gennaro Gattuso a Luciano Moggi : 'I giocatori mi odiano. E a Silvio Berlusconi dico che...' : La sicurezza che Luciano Spalletti e Rino Gattuso ostentano a poche ore dal derby fa parte di un copione arcinoto ma indispensabile da seguire, soprattutto alla vigilia di un Inter-Milan così pesante. ...

Verso il derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l’11 che sfiderà l’Inter [GALLERY] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Milan - Gattuso : 'Derby da giocare senza paura - siamo sereni' : MilanO - 'L'Inter è una squadra di grandi valori, ha grande fisicità, dobbiamo stare molto attenti. Non dobbiamo avere paura come è successo nell'ultimo derby di campionato quando c'è venuto il ...

Inter-Milan - Gattuso non ha dubbi : “ecco come si vince il derby. Titolari? Ho già scelto. Noi in più di loro abbiamo…” : Gennaro Gattuso parla a 360 gradi del derby nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan: fra titolari e approccio mentale alla partita, ecco le risposte dell’allenatore rossonero Alla vigilia di Inter-Milan, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande della stampa. Il derby non è mai una partita come le altre, Gattuso che lo ha vissuto anche da giocatore, lo ...

Gattuso - nel derby Milan senza paura : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 20 OTT - Il Milan deve affrontare il derby "senza paura". E' la ricetta di Rino Gattuso, alla vigilia della sfida con l'Inter, "una squadra forte, non solo sulla carta, e lo ...

Derby - Gattuso carica il Milan : "Niente paura - serve coraggio" : Il tecnico rossonero: "L'Inter ha più fisicità, dovremo sfruttare al massimo le nostre caratteristiche"

Inter-Milan - Gattuso in conferenza stampa : "Abbiamo qualcosa in più" : Alla vigilia del derby di Milano, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso: 'Partite come queste si preparano da sole. L'Inter è una squadra forte, non solo sulla carta. ...

Milan - Gattuso : “Vietato avere paura dell’Inter. Voglio tanta intensità” : Poco più di un giorno e sarà derby. Forse uno dei più attesi, forse uno dei più importanti. E’ proprio così per Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, che ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Inter. Il tecnico ha chiesto intensità ai suoi, tenendo alta la tensione e ricordando l’importanza della partita: “Non […] L'articolo Milan, Gattuso: “Vietato avere paura dell’Inter. Voglio ...

Inter-Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : Occhi puntati su San Siro, Milano si ferma: c'è il derby . L'Inter per continuare il suo momento positivo, il Milan per dare una svolta alla stagione: 15 gol fatti, 12 punti e Higuain in stato di ...