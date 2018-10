Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - Francia propone incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Scontro Italia-Francia sui Migranti di Claviere. Parigi : procedure conformi : In un comunicato diffuso dalla prefettura della francese si legge che il commissariato di Bardonecchia era stato informato e si è trattato di un procedimento di respingimento concordato tra la polizia ...

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione politica". E aggiunge: "Gestiamo insieme una frontiera comune", gli errori "dalle due parti".

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : 19.06 "Dopo il furgone della gendarmeria avvistato a Claviere stanno emergendo altri episodi inquietanti. Non ci interessano le giustificazioni, peraltro ridicole, né le indagini interne avviate dai francesi. Parigi deve comunicarci immediatamente le identità degli immigrati lasciati nei boschi. Nomi, cognomi, nazionalità, date di nascita". Così il ministro dell'Interno, Salvini. Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione ...

Migranti espulsi in Italia dalla polizia francese. Parigi : “Un errore” : Un furgone della gendarmeria transalpina è stato avvistato dalla polizia Italiana a Claviere (Torino) mentre faceva scendere alcuni uomini – agli occhi della pattuglia presumibilmente Migranti di origine africana – in una zona boschiva poco prima del tunnel di Cesana Torinese, sulle Alpi torinesi. La notizia del fatto, accaduto venerdì scorso, è stata inizialmente diffusa dal Viminale. L’immagine di gendarmi francesi che ...

Migranti portati in Italia - Parigi : 'Un incidente - non accadrà più' : "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Il ministro francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, cerca di ...

Salvini non accetta le scuse di Parigi per i Migranti 'scaricati' a Claviere : Roma, 16 ott., askanews, - Matteo Salvini non accetta le scuse francesi per gli immigrati abbandonati dalla gendarmerie francese in territorio italiano. 'Abbandonare degli immigrati in un bosco ...

Migranti oltre il confine italiano - Parigi ammette l'errore : La procura di Torino apre un'inchiesta sul furgone della Gendarmeria avvistato a Claviere mentre rilasciava alcuni uomini di origine africana in una zona boschiva -

Claviere - Migranti scaricati da gendarmeria francese al confine/ Ultime notizie - Parigi : "È stato un errore" : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, "Macron scarica i migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:17:00 GMT)

Parigi : "Errore" su Migranti in Piemonte : 22.40 La Francia ha sbagliato e ha ammesso di aver commesso un "errore" con lo sconfinamento di agenti della gendarmeria a Claviere, in Piemonte, dove hanno fatto scendere due migranti da un mezzo di trasporto. "Nell'ambito di una missione di rimpatrio di stranieri irregolari,un veicolo della gendarmeria francese ha attraversato il confine franco-italiano in direzione di Clavière (Italia), senza previa autorizzazione della polizia italiana". ...

Migranti : Parigi - 'rammarico per errore' : ANSA, - Parigi, 15 OTT - "Rammarico" per un "errore" commesso da gendarmi "arrivati soltanto da pochi giorni" nella regione al confine con l'Italia, che "non conoscevano bene il posto": questa la ...