Migranti riprendono marcia verso Usa

Si sono rimessi ingli Stati uniti circa 2.000 deicentroamericani ammassatisi su un ponte tra Guatemala e Messico. Riunitisi in un parco nella città di confine messicana di Ciudad Hidalgo, ihanno votato per alzata di mano la decisione di rimettersi in carovana erenord. "Camminiamo tutti insieme!" e "si', possiamo!",hanno urlato, sfidando gli avvertimenti a tornare indietro del presidente Trump. Alcuni gruppi, con il sostegno delle autorità, hanno già deciso di rientrare.(Di domenica 21 ottobre 2018)