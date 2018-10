Migranti respinti in Francia | Castaner | «Parlerò con Salvini | senza cooperazione non c' è

Nauru : l'isola desolata dei Migranti respinti dall'Australia : Nauru , askanews, - Nauru , in Oceania, è l'isola più piccola del mondo. Qui, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, sorgono dei campi per rifugiati dove sono confinati i migranti che tentano di raggiungere l'Australia via mare. E' un luogo sperduto al quale raramente ...

Migranti - Salvini : "L'ipocrita Macron taccia - la Francia ne ha respinti più di 48mila" : Sui Migranti Macron deve "tacere" perché la Francia da inizio 2017 ne ha respinto "più di 48mila" alle frontiere con l'Italia. Matteo Salvini torna ad attaccare il presidente della Repubblica francese che ieri aveva detto di sentirsi fiero di essere considerato il primo oppositore in Europa di governi come quello italiano e quello ungherese. Macron : ' Salvini e Orbán? Hanno ragione: sono io il loro ...

Migranti - respinti in Marocco i 116 entrati a Ceuta/ Ultime notizie - Salvini "Se lo fa la Spagna va bene?" : Migranti , respinti in Marocco i 116 entrati a Ceuta . Ultime notizie , il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la Spagna va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Migranti - respinti in Marocco i 116 che erano riusciti a entrare in Spagna a Ceuta : Il governo di Madrid ha rinviato in Marocco un gruppo di 116 Migranti che avevano fatto due giorni fa irruzione nell’enclave spagnola di Ceuta. I Migranti, come confermato dal ministero dell’Interno, sono stati rimandati indietro nel paese nordafricano a gruppi di dieci in virtù di un accordo bilaterale firmato nel 1992. Enclave spagnola sulla costa marocchina, Ceuta è una meta prescelta da molti Migranti che cercano di superare la barriera del ...