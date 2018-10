Migranti | la mossa del Viminale Polizia al confine con la Francia

"Il decreto sui Migranti non è una cattiva mossa". Stavolta l'Europa non boccia Salvini : L'estensione del periodo di detenzione, l'accorciamento dei tempi procedurali ed il fatto che il rifiuto della richiesta d'asilo sia contestuale all'ordine di espulsione. Sono questi, secondo fonti Ue, i punti positivi del pacchetto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini , che viene giudicato ad un primo esame "non una cattiva mossa". Ovviamente, spiegano le fonti, dobbiamo vedere cosa sarà diventato dopo l'adozione del ...

