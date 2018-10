Migranti | la Francia a Salvini | No scelte unilaterali | colloqui Ue

Migranti respinti in Francia - Castaner : «Parlerò con Salvini - senza cooperazione non c'è soluzione» : «Non c'è solzuione senza cooperazione ». Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner , ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler «discutere...

La Francia risponde a Salvini sui Migranti a Claviere : “Nel video procedura conforme alla prassi” : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese «mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo». ...

Migranti : Francia - a Claviere prassi; Salvini manda agenti :

Salvini : “Altri Migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...