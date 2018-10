Migranti Claviere | tensione Italia-Francia | poliziotti italiani al confine Salvini

SALVINI - Migranti AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia- Francia a Claviere , MIGRANTI al CONFINE : SALVINI sbotta contro Macron , "polizia italiana a presidiare il CONFINE ". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Migranti a Claviere - braccio di ferro Italia-Francia : “Decisioni unilaterali non aiutano” : Dopo la vicenda dei respingimenti dei Migranti dalla Francia all'Italia a Claviere, il ministro dell'Interno d'oltralpe, Christophe Castaner, ha provato a smorzare i toni della polemica annunciando di voler incontrare Matteo Salvini e gli altri omologhi europei "per discutere della questione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti". .Continua a leggere