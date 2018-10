Microsoft Store | in roll-out alcune novità sia per gli utenti Insider che non

Razer Phone 2 disponibile al preordine su Microsoft Store USA : Come molti di voi sapranno, Razer ha rilasciato qualche giorno fa la versione aggiornata e potenziata del proprio smartPhone: Razer Phone 2. Il dispositivo verrà commercializzato ufficialmente la prossima settimana, il 22 Ottobre, ma è ora disponibile al preordine sul Microsoft Store alla cifra di 799$. Per chi non dovesse conoscere le specifiche tecniche, ecco un breve riassunto: Qualcomm Snapdragon 845 (2.80 GHz) with Adreno 630 GPU and Vapor ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Il pannello di controllo NVIDIA arriva sul Microsoft Store : Il pannello di controllo ufficiale delle schede video targate NVIDIA, che permette di gestire le impostazioni hardware e dei vari driver, è ora disponibile al download sul Microsoft Store di Windows 10. Descrizione NVIDIA Control Panel è la nuova generazione dell’applicazione di controllo hardware di NVIDIA. Questa soluzione è in grado di sbloccare le pluripremiate funzionalità dei driver hardware e ForceWare. NVIDIA Control Panel è stato ...

Windows Phone 8.1 : Microsoft ha anticipato il blocco degli update dallo store? : Poco meno di tre mesi fa, attraverso un comunicato ufficiale, Microsoft aveva dichiarato che a partire dal primo luglio del 2019 non sarà più possibile rilasciare aggiornamenti sullo store per gli utenti in possesso di uno smartPhone Windows Phone 8.1. Tuttavia, da almeno due settimane a questa parte, molti sviluppatori lamentano l’impossibilità di distribuire update per le versioni precedenti a Windows 10 Mobile e, fra questi, troviamo ...

Microsoft Store : arriva anche in Italia la sezione “Dispositivi” : Dopo aver abilitato il 26 luglio gli acquisiti hardware nella UWP del Microsoft Store, il Colosso di Redmond ha deciso quest’oggi di estendere la disponibilità di un’altra funzione. Da ieri anche gli utenti Italiani (ossia quelli che hanno impostato il Bel Paese come area geografica predefinita di Windows 10) possono osservare nella home page dello Store la presenza della nuova sezione “Dispositivi” insieme a Film e TV, ...

WLinux : la prima distribuzione Linux studiata per WSL arriva sul Microsoft Store : Gli sviluppatori della Whitewater Foundry hanno pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10 la loro nuova distribuzione Linux denominata “WLinux”. A differenza delle altre, questa (che è basata su Debian) sarebbe appositamente ottimizzata per la piattaforma WSL permettendo anche un patching più rapido dei bug e il supporto immediato per la maggior parte delle app grafiche. Descrizione WLinux is a fast open source Linux® terminal and ...

Microsoft intenzionata ad aprire un nuovo e gigantesco Store a New York : Mentre Microsoft deve ancora mantenere la promessa di aprire un nuovo Store fisico in Inghilterra, nello specifico Londra, quest’oggi emerge un’altra possibile località. Basandoci esclusivamente su alcuni documenti interni resi pubblici da The Real Deal, pare che la compagnia guidata da Satya Nadella stia lavorando per aprire uno Store a Soho ossia un quartiere di Manhattan, una delle cinque divisioni amministrative della grande New ...

Microsoft Store : Microsoft ha appena rivelato il suo fallimento? : Se prima era soltanto un sospetto, adesso è arrivata l’ufficializzazione da parte della stessa Microsoft: negli ultimi anni le app pubblicate sullo Store sono diminuite e non di poco. Grazie ai colleghi di Bloomberg che hanno trovato alcuni documenti legali interni alla compagnia, quest’oggi scopriamo che nel 2016 il numero delle applicazioni si è ridotto del ben 13% rispetto agli 1,1 milioni registrati durante il 2014 ma non è ...

Microsoft Store realizza le idee più creative : Trattasi di un progetto che punta all'obiettivo di voler realizzare idee innovative in grado di migliorare il mondo e la qualità della vita delle persone attraverso la tecnologia. Chi volesse ...

Microsoft Store : risolto l’errore 0x800b0100 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Due giorni fa tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile hanno visto scaricare e installare dallo Store numerosissimi aggiornamenti relativi sia alle app di sistema che a quelle di terze parti come la PWA di Twitter. In realtà, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, non si tratta di update pubblicati dagli sviluppatori che vanno ad aggiungere funzionalità o semplicemente a fixare alcuni bug bensì sono delle ricompilazioni ...

Microsoft Store : Wish List e sezione abbonamenti in roll-out per gli utenti Windows 10 : In questi ultimi giorni l’app del Microsoft Store sta ricevendo silenziosamente alcune novità interessanti tramite degli aggiornamenti lato server che vengono rilasciati su Windows 10 in modo molto graduale. La prima novità degna di nota è, sia sul WEB che sulla Universal Windows App, l’implementazione della richiestissima funzione Wish List che il Colosso di Redmond ha tradotto in italiano con “Elenco Preferenze”. Nello ...

Windows 10 : Come rendere la barra delle applicazioni trasparente [Agg.1 Microsoft Store] : [Aggiornamento1 24/08/2018] TranslucentTB può essere ora scaricato anche dal Microsoft Store: TranslucentTB (Gratis, Windows Store) ? Articolo originale, TranslucentTB è un programma gratuito che non necessita di installazione e consente di modificare l’effetto di trasparenza della barra delle applicazioni, rendendolo persino del tutto completo. Scaricare Translucent: Scaricare da qui; Estrarre l’archivio nella cartella che ...

WPS Office disponibile al download sul Microsoft Store : A poche ore dalla versione .exe di WinZip ecco che anche WPS Office, la nota suite di programmi gratuita paragonabile ai Word, PowerPoint ed Excel di casa Redmond, è approdato sul Microsoft Store mediante il tool Desktop Bridge. Descrizione THE PERFECT FREE Office SOFTWARE Your dream solution for a low-budget, non-commitment, highly compatible and efficient Office suite. The smallest size Office suite contains Writer, Presentation, Spreadsheets, ...

