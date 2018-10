Michelle Hunziker | ' Mio padre alcolizzato | Eros e la setta | Aurora mi ha salvato'

Michelle Hunziker - la vita e l'amore : 'Aurora mi ha salvato' : Guardarsi indietro, spesso fa male. Ma a volte è necessario per salvarsi la vita. 'Mio padre amava l'alcol più di me che ero sua figlia, questa è stata la radice di tutti i mali', ricorda Michelle ...

Aurora Ramazzotti alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...

Michelle Hunziker abbandona Striscia La Notizia : È stata tra le presentatrici di Striscia La Notizia più amate in assoluto ma ora si prepara ad abbandonarla per proseguire altri progetti, così spiega l'uscita di scena la showgirl Michelle HunzikerEra da febbraio di quest'anno che Michelle Hunziker aveva cercato di spiegare che voleva uno show tutto suo senza rimpiangere nemmeno un programma dove ha collaborato, senza sbagliare un colpo. Il programma Striscia La Notizia di Antonio Ricci però ...

Michelle Hunziker - richiesta “choc” alla figlia Aurora : La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è di certo da tutti considerata una privilegiata. Avere due genitori super vip, però, può essere un’arma a doppio taglio, soprattutto perché il pubblico ha grandi aspettative e perché, purtroppo, tende a considerarti una raccomandata. Aurora Ramazzotti, però, ha saputo dimostrare di essere all’altezza dei suoi genitori e di aver meritato certi lavori. Per esempio la conduzione del daily di ...

Michelle Hunziker - gran regalo di Tomaso Trussardi per l’anniversario di nozze : la foto : In barba a voci che ciclicamente escono su delle presunte crisi, in realtà il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi prosegue lietissimo e non ne mancano le prove social. L’ultima è una dedica in grande stile che il bel Tomaso ha fatto alla splendida moglie in occasione del quarto anniversario di nozze, festeggiato il 10 ottobre: una cascata di rose rosse che fanno risplendere ulteriormente il meraviglioso sorriso di Michelle ...

Miracle Tunes : Michelle Hunziker è la Dea della Musica nella nuova serie per giovanissimi : Miracle Tunes - Michelle Hunziker Cartoonito inaugura la sua prima serie in live action e lo fa con la trasposizione italiana del fenomeno pop giapponese Miracle Tunes, con protagoniste tre ragazzine destinate a salvare il mondo. Ma non soltanto a colpi di combattimenti e super poteri: le tre, infatti, nella vita di tutti i giorni saranno star della Musica, e debutteranno sul canale 46 del DTT il 19 ottobre, per essere in onda ogni venerdì, ...

Michelle Hunziker : la sorpresa romantica di Trussardi e il messaggio d’amore su Instagram : Tomaso Trussardi sorprende Michelle Hunziker con una sorpresa romantica e lei gli dedica un post pieno d’amore su Instagram. Il 10 ottobre è un giorno molto speciale per la conduttrice. In questa data infatti è nata sua madre Ineke, a cui è legatissima, ma anche la figlia Sole, che ha compiuto 5 anni. Non solo: il 10 ottobre del 2014 la showgirl ha giurato amore eterno a Tomaso Trussardi, dopo ben 4 anni di fidanzamento. La coppia non ...

