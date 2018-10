Mezz' ora alla settimana per parlare di Mafia Ecco Fatti e misfatti - i

Di Maio a Mezzorainpiù : "Aspettiamo una risposta veloce dall'Ue. Contraddittorio porterà alla condivisione" : "La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, e" la minore crescita "con il deficit quest'anno partivamo dal 2%", quindi lo sforamento è solo dello "0,4%". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In 1/2 Ora' su Rai Tre spiegando che si scontrano due modelli, "l'austerity" che ...

Debora Caprioglio/ L'attrice riceve il Premio Penisola Sorrentina e torna in tv (Mezzogiorno in Famiglia) : Debora Caprioglio torna in tv a Mezzogiorno in Famiglia a pochi giorni dal ricevimento del Premio Penisola Sorrentino per il monologo "Debora's Love" portato in scena a teatro

Fiorentina - Pioli : "Biraghi può migliorare. Pjaca meglio nell'ultima Mezz'ora" : 53 anni e non sentirli. Pioli è in forma perfetta e sorride pensando al proprio compleanno visto che è iniziato alla grande "Perchè i miei ragazzi - dice il tecnico - mi hanno regalato delle ottime ...

La Confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Saccà in Rai mi faceva la morale - poi era a Mezzo servizio di Berlusconi” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. Il volto storico e più amato di Raidue parla soprattutto di Rai, l’azienda nella quale lavora da una vita. “Voglio chiederle delle cose sulla Rai del passato – inizia Gomez – Partiamo da una cosa che lei ha detto: ‘I dirigenti Rai passano come meteore, anzi come meteoriti visti i danni che fanno. Chi ha fatto più ...

Otto e Mezzo ancora registrato : la Gruber 'buca' la notizia su Di Maio. Stasera Italia ne approfitta : In un mondo che viaggia ad alta velocità, anche registrare un’ora prima può risultare fatale. E così, per l’ennesima volta ad Otto e mezzo capita di ‘bucare’ la notizia della serata, arrivata mentre la trasmissione condotta da Lilli Gruber era in onda.Stiamo parlando del decreto fiscale e della clamorosa accusa di manipolazione giunta da Luigi Di Maio. Un’agenzia lanciata nel bel mezzo dell’access prime time, subito seguita dalla replica ...

Eleonora Giorgi mette in Mezzo il figlio. E Amici si arrabbia : Eleonora Giorgi è tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 3 perché infila una gaffe dietro l'altra. Dopo aver detto di aver visto Zucchero sporco e ubriaco, dopo aver detto che si è ...

Lo sparo del carabiniere e la morte di Davide a 17 anni - ma la condanna ora viene diMezzata : Era quattro anni fa, per la precisione il 5 settembre 2014, quando durante un inseguimento partì un colpo dalla pistola d'ordinanza del carabinieri Gianni Macchiarolo, e i proiettile raggiunse e ...

Debora Troìa - Mezzosoprano che canta la tradizione : ... capace di toccare le corde più profonde dell'orgoglio siciliano, così come faceva Rosa Balistreri, la cantante folk siciliana a cui Debora dedica moltissimi dei suoi spettacoli. Debora canta e «...

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i Mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore

Napoli - il mercoledi nero sui binari : chiuse le stazioni della metropolitana 1 - ritardi fino a Mezzora sulla linea 2 : Troppi passeggeri alle banchine e pochi treni: chiuse le stazioni del metrò linea 1 da Dante a Garibaldi per motivi di pubblica sicurezza. Il servizio di circolazione dei treni da stamattina...

POLIZIA AGGREDITA DA 50 MIGRANTI A FOGGIA/ Controllo anti-caporalato - ribellione nel ghetto a Borgo Mezzanone : POLIZIA AGGREDITA da 50 MIGRANTI a FOGGIA: ribellione a Borgo Mezzanone durante un Controllo anti-caporalato, prognosi di 15 e 30 giorni per gli agenti

LO SHOW DEL SINDACALISTA TURBORENZIANCALENDIANO A IN Mezz'ORA : Ma la politica non ha capito la globalizzazione .' Ed anche che: 'La globalizzazione ha trovato la strada spianata grazie ai comunisti e ai sinacalisti col Rolex si la colpa è anche di noi ...

La figlia di 4 anni si ammala - la mamma può vederla solo Mezz’ora al giorno : la bimba muore : Mali James-Mitchel è crollata all'improvviso mentre si trovava in vacanza con il padre nel luglio dell'anno scorso. La piccola è stata per tre settimane in ospedale, e poi è spirata. La madre per mesi non ha avuto la forza neanche di uscire di casa. Ora pian piano si sta riprendendo anche grazie ad un'associazione che opera per prevenire tragedia simili.Continua a leggere

Napoli - Ancelotti sorprende ancora : difesa a 'tre e Mezzo' con Maksimovic : Il Corriere dello Sport riferisce di una prova con la difesa a tre in quel di Castel Volturno, utilizzando in fase di possesso palla un 3-5-1-1, con Nikola Maksimovic spostato a destra dell'out difensivo. Queste le ...