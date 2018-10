Mezza maratona dal Cuore Amico

Atletica - Campionati Italiani Mezza maratona : Valeria Straneo torna al successo - battuta Dossena. Vince anche El Mazoury : A Foligno (Perugia) si sono stati assegnati i Campionati Italiani di mezza maratona che sono stati vinti da Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury. La piemontese ha conquistato il terzo tricolore della carriera sui 21 km dopo quelli del 2012 e del 2014, imponendosi con il tempo di 1h12:04: la 42enne, già argento ai Mondiali 2013 nella maratona e primatista italiana di specialità, si è lasciata alle spalle un paio di stagioni complicate e ha battuto ...

Atletica – Mezza maratona tricolore : Dossena e Straneo a Foligno : Campionati Italiani di Mezza maratona a Foligno: tricolore in palio, in gara occhi puntati su Sara Dossena e Valeria Straneo tricolore in palio a Foligno (Perugia) che domenica 21 ottobre accoglie i Campionati Italiani di Mezza maratona. Nelle strade della località umbra saranno in palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne. Fari puntati sulla gara femminile con Sara Dossena (Laguna Running), ...

Mezza maratona a Foligno il 21 ottobre : Foligno Saranno oltre mille i partecipanti alla Mezza Maratona di Foligno, valida per il campionato italiano, in programma domenica 21 ottobre. Il percorso di 21 chilometri, con partenza ed arrivo in ...

Tragedia alla Mezza maratona di Cardiff : morti due atleti per arresto cardiaco : Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff che si è disputata ieri nella capitale del Galles. Due corridori hanno infatti perso la vita subito dopo aver tagliato il traguardo, entrambi colti da un arresto cardiaco. Il 25enne Ben McDonald e il 32enne Dean Fletcher sono deceduti nonostante i pronti tentativi di soccorso del personale sanitario e un rapido trasporto presso l’Ospedale Universitario della città. Ben era alla sua prima ...

Mezza maratona i limiti alla viabilità oggi e domani : Il quale si snoda attraverso via Giusti e via Muredei, via Sanseverino e via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza e ponte S. Lorenzo, Lungadige Marco Apuleio e ponte San Giorgio, via ...

Atletica - Sara Dossena già in forma New York - personale sulla Mezza maratona : L'atleta azzurra, che sarà al via nella Grande Mela, ha ottenuto il nuovo personale sulla mezza maratona

Atletica - continua la giornata dei record : l’olandese Hassan riscrive il primato della Mezza maratona femminile : L’olandese conquista la vittoria a Copenaghen in 1h05:15, prendendosi dunque il primato della mezza maratona femminile Oggi è davvero una giornata da guinness sulle strade del Vecchio Continente. Dopo il sensazionale record del mondo di maratona, 2h01:39 corso dall’olimpionico Eliud Kipchoge a Berlino, cade anche il primato europeo femminile di mezza maratona a Copenhagen. Autrice dell’impresa è l’olandese ...