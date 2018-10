Matteo Renzi presentatore? La Leopolda approva E c’è chi azzarda | “Lo vedo bene al posto

Leopolda - allo 'show' di Matteo Renzi arriva anche Paolo Bonolis : Lex premier lancia i Comitati di azione civile contro il governo. Minniti non scioglie la riserva sulla sua candidatura a segretario del Pd

Leopolda - la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore : “Realizzo un sogno. Sono felicissimo” : “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”. Lo ha detto sorridendo Matteo Renzi, oggi nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, iniziando la sessione pomeridiana che prevede Renzi nell’insolita veste di conduttore di un talk show. L'articolo Leopolda, la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore: “Realizzo un sogno. Sono ...

Leopolda - l’entrata da star di Renzi. La base lo acclama : “Matteo - Matteo”. Lui ironico : “Il Fatto scriverà che osannate Salvini” : Si è aperta a Firenze la nona edizione della Leopolda, la kermesse di Matteo Renzi. L’ex segretario ha scelto un’entrata trionfale, da ‘star’, in mezzo ai militanti che lo applaudivano e lo abbracciavano. Poi, una volta sul palco, si è lanciato in una battuta ironica contro il Fatto Quotidiano, mentre la sua base lo acclamava invocando il suo nome “Matteo, Matteo”. “State buoni, tanto domani il Fatto ...

Matteo Renzi alla Leopolda 2018 di Firenze : il programma - : La nona edizione della kermesse ideata dall'ex premier prende il titolo dal celebre film. Nella tre giorni 50 tavoli di proposte e il lancio del progetto comitati civici contro il governo. Ci sarà ...

Pd - Matteo Richetti : “Renzi è una storia oltre la quale andare. Ha perso di credibilità” : Loft Live inaugura ‘Punto esclamativo’ il primo talk show politico su Facebook. Ospite del conduttore e giornalista Luca Sommi, il candidato alla segreteria del Partito Democratico Matteo Richetti. Luca Sommi parte dall’ex segretario Pd: “Renzi va archiviato oppure no?”. Per Richetti “Renzi è una storia oltre la quale andare, non ha perso i diritti attivi alla politica, potrà candidarsi quando vuole”. Lo sfidante alla segreteria del ...

Matteo Renzi offesa a Luigi Di Maio : “E’ disperato!” : Matteo Renzi si esprime sulla denuncia di Di Maio: “Uomo disperato” Secondo Matteo Renzi, senatore del Pd: «Luigi Di Maio è un uomo disperato. Si è accorto in ritardo di aver dato il via libera a un condono. Prima ha vota il testo del decreto legge, poi ha detto che glielo hanno cambiato e si è rimangiato tutto». «E adesso va in TV a dire “Renzi faceva condono e scudo fiscale”. Falso! Noi non abbiamo mai fatto né condono, né scudo ...

Matteo Renzi vs Massimo Franco : 'Un giornalista che dice cose false deve vergognarsi' : Matteo Renzi, PD, vs Massimo Franco: 'La citazione delle fonti la insegnano all'abc del giornalismo. Non ho mai detto che questo governo non sarebbe durato fino a capodanno'. 17 ottobre 2018 Diventa ...

Matteo Renzi costa 20mila euro : rivelata la cifra per invitare l'ex Premier ad una conferenza : ... è possibile ingaggiare anche politici come Jose Manuel Barroso e Michail Gorbaciov, oltre a uomini di sport come Franz Beckenbauer e Pierluigi Collina, o dello spettacolo come Colin Firth e Bob ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Matteo Renzi si offre come speaker per convegni ed eventi : ecco quanto costa ingaggiarlo : Sul sito italiano viene descritta come l'azienda 'leader nella ricerca ed intermediazione di speaker di fama internazionale appartenenti al mondo dell'economia, della finanza, della politica, dell'...