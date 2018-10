Massimo Ranieri Sulle note de L' Istrione per ricordare Charles Aznavour

Monfalcone - classi con Massimo il 45% di bimbi stranieri : "classi con massimo il 45% di bimbi stranieri". È quanto stabilito in uno degli asili di Monfalcone, in provincia di Gorizia.Una soluzione scelta per evitare che i bambini italiani possano rimanere indietro con le attività didattiche e che si possano creare programmi scolastici più equilibrati.Il provvedimento è stato molto apprezzato dai genitori e una mamma italiana, sollevata dalla nuova misura per l'anno scolastico appena iniziato, ha ...