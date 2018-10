: #Martina replica a #Grillo: giù le mani dal #CapodelloStato. Il segretario del Pd: 'Il comico miliardario lasci sta… - RaiNews : #Martina replica a #Grillo: giù le mani dal #CapodelloStato. Il segretario del Pd: 'Il comico miliardario lasci sta… - Agenzia_Ansa : #Italia5stelle #Grillo attacca il capo dello stato. 'Dovremmo togliere o riformare alcuni poteri'. Dura la risposta… - MediasetTgcom24 : Martina a Grillo: 'Giù le mani dal Capo dello Stato' #MaurizioMartina -

"Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale". Così il segretario del Partito democratico,sulle parole didal palco della manifestazione dei 5 Stelle a Roma. "Il Capo dello Stato non sicaro", conclude.(Di domenica 21 ottobre 2018)