Martina a Grillo | giù le mani dal capo dello Stato FI | ' Mattarella una garanzia'

Martina a Grillo : il Colle non si tocca : 19.20 "Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale". Così il segretario del Partito democratico, Martina sulle parole di Grillo dal palco della manifestazione dei 5 Stelle a Roma. "Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo", conclude Martina.