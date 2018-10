Marquez dei record Dovizioso cade e arriva il settimo Titolo

MotoGp – Marquez su di giri - Crutchlow fiero e Rins obiettivo : le prime impressioni del neo campione del mondo e dei suoi colleghi a Motegi : Marquez parla per la prima volta da campione del mondo per la settima volta, Crutchlow e Rins lo seguono sul podio: le prime impressioni dei piloti più veloci in Giappone Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia don Dovizioso, che sul ...

Hamilton e Marquez ad un passo dal titolo : le quote dei bookmaker del trionfo in contemporanea : Marquez-Hamilton: le quote dei bookies della vittoria del titolo Mondiale in coppia Il traguardo è a un passo per entrambi e anche i traders di Snai puntano sulla doppietta. Marc Marquez e Lewis Hamilton potrebbero conquistare già domenica i titoli mondiali in MotoGp e Formula 1. Allo spagnolo, primo in classifica a +77 punti su Dovizioso, basterà vincere in Giappone per festeggiare e chiudere i giochi, mentre il driver Mercedes dovrà ...

MotoGP - GP Giappone 2018. Marc Marquez punta al podio dei piloti più vincenti di sempre : Marc Marquez avrà a disposizione a Motegi il primo match point per diventare campione del mondo per la settima volta, la quinta in MotoGP. Già due volte lo spagnolo ha vinto il titolo della classe regina sul circuito della Honda, e con un successo domenica andrebbe aritmeticamente a ...

Lewis Hamilton e Marc Marquez : i migliori in F1 e in MotoGP. Tante affinità in pista tra i due assi dei motori : Quattro gare al termine dell’annata e due Mondiali ormai in ghiaccio. Nella massima espressione della competizione motoristica su due e su quattro ruote i giochi ormai sembrano fatti. Il merito è di due dominatori: Lewis Hamilton e Marc Marquez. Il britannico di casa Mercedes, dopo aver suonato la nona sinfonia in Giappone, ha portato a 71 i successi in carriera in F1 e a 67 le lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis si ...

MotoGP – Che duello fra Marquez e Dovizioso - Vinales soddisfatto : le parole dei protagonisti nel post gara : Marc Marquez trionfa nel GP della Thailandia battendo Dovizioso dopo uno splendido duello, terzo posto per Vinales: le parole dei protagonisti nel post gara Marc Marquez è il più veloce di tutti a qualsiasi latitudine, anche in Thailandia. Sul tracciato di Buriram il pilota della Honda ingaggia uno splendido duello con Dovizioso (secondo), superato in un finale al cardiopalma. Terza piazza per Vinales che va a podio davanti al compagno di ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Marquez : 'Dovremo rivedere il lavoro dei test' : La tre giorni di test dal 16 al 18 febbraio 2018 a Buriram aveva permesso ai team MotoGP di prendere contatto con la nuova pista disegnata dal noto "architetto del motorsport" Hermann Tilke. In quell'...

MotoGp – I rischi di Marquez - il sorriso di Dovizioso e la sorpresa di Iannone : le parole dei primi tre del Gp di Aragon : Le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon, vinto da Marc Marquez davanti ad Andrea Dovizioso e ad un sorprendente Andrea Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di ...

MotoGp – Le impressioni di Lorenzo - Dovizioso e Marquez dopo le qualifiche : le parole dei piloti più veloci ad Aragon : Lorenzo, Dovizioso e Marquez commentano le qualifiche appena concluse sul circuito di Aragon : ecco le impressioni dei tre piloti più veloci di oggi Sul circuito di Aragon, Jorge Lorenzo strappa la pole position dettando legge in Spagna davanti ai suoi tifosi. Segue al pilota della Ducati il suo compagno di box Andrea Dovizioso, seguito da Marc Marquez. Male Valentino Rossi, che in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato ...

MotoGp – Dovizioso realizza un sogno a Misano - Marquez soddisfatto e Crutchlow fiero : le parole dei piloti nel post-gara : Dovizioso, Marquez e Crutchlow commentano la gara dopo la fine del Gp di San Marino: le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo ...

Motomondiale 2018 : una gara in meno - vantaggio per i leader dei Campionati. Sorridono Marquez - Bagnaia e Bezzecchi : Una domenica negativa per il Motomondiale. L’annullamento delle gare delle tre classi, a Silverstone (Gran Bretagna), è una sconfitta per gli organizzatori, sopraffatti dalla pioggia e da una gestione dell’asfalto del circuito decisamente rivedibile. Lo scarso drenaggio e le buche presenti in pista hanno portato a questa decisione, avallata dai piloti, anche se alcuni non sono stati coinvolti nella riunione in Safety Commission, ...

MotoGp – Dovizioso deluso - Marquez felice e Lorenzo soddisfattissimo : le parole a caldo dei piloti dopo il Gp d’Austria : Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso a caldo dopo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dei piloti del Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

