Marquez campione del mondo della MotoGp 

MotoGP - GP del Giappone 2018. Vittoria di Marc Marquez : è campione del mondo. Andrea Dovizioso cade a 2 giri dalla fine : LIVE 07:43 21 ott Marquez TAGLIA IL TRAGUARDO, E' campione DEL MONDO PER LA SETTIMA VOLTA A 25 ANNI. DIETRO DI LUI CRUTCHLOW E RINS. PECCATO PER Dovizioso, CADUTO AL PENULTIMO GIRO Continua a leggere 07:44 21 ott FOCUS Marquez -Vittoria numero 69 nel Motomondiale ...

MotoGp - Marquez è campione del mondo : 7.55 Marc Marquez (Honda) si aggiudica il Gp del Giappone che gli consente di conquistare con tre gare di anticipo il 7° titolo Mondiale (5° in MotoGp). Lo spagnolo,infatti, vanta ben 102 punti di vantaggio su Dovizioso che cade al penultimo giro, mentre era secondo. Completano il podio Crutchlow.Quarto Rossi Dovizioso,partito in pole,scatta subito in testa.Marquez non lo molla e a 4 giri dal termine lo passa.I due danno vita ad un duello ...

SuperMarc a Motegi : Marquez è campione del mondo in Giappone - Game Over per Dovi : Marc Marquez si aggiudica il Gp del Giappone ed è campione del mondo: la caduta di Dovizioso rende tutto più facile per lo spagnolo della Honda Marc Marquez è campione del mondo: inizia la festa dello spagnolo della Honda a Motegi. Il Gp del Giappone incorona Marquez che alza al cielo il quinto titolo Mondiale nella categoria regina. Una gara senza troppo spettacolo oggi a Motegi: come previsto da Andrea Dovizioso, poleman del Gp del ...

