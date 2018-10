Marco Milani a Domenica Live | Non ho più una casa | voglio tornare a lavorare

blogo

(Di domenica 21 ottobre 2018) Nella puntata didel 21 ottobre, si parla di vecchie glorie dello spettacolo cadute rovinosamente in povertà a causa di debiti e problemi accumulati negli anni. Nel parterre dei VIP coinvolti nel caso c'è anche, il celebre Mandi Mandi nato dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.Dal grande successo, oggi il comico vive a Caorle una situazione di forte disagio. Non avendo fissa dimora, nei momenti più difficili viene ospitato dai pescatori del luogo per offrirgli un pasto caldo. La caduta è arrivata nel 2008: "Nel 2008 sono arrivate delle pesantissime cartelle esattoriali amia con una frequenza giornaliera": "Non ho più una" (video) 21 ottobre 2018 15:21.