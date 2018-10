Marc Marquez signore della MotoGp Settimo mondiale | è il campione che segna un' epoca

Marc Marquez stellare! Trionfa a Motegi ed è campione del mondo per la 7a volta. Dovizioso out : A tra poco con il report!

MotoGP - Marc Marquez Campione del Mondo 2018 : quinto sigillo nella classe regina - settimo iride in carriera : Marc Marquez ha ufficialmente vinto il Mondiale MotoGP 2018. Il 25enne spagnolo ha conquistato il titolo iridato grazie al successo ottenuto nel GP del Giappone che lo ha reso imprendibile per tutti gli inseguitori in classifica generale quando mancano tre gare al termine della stagione. Il centauro della Honda, infatti, può già vantare 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che oggi ha duellato con l’iberico per la prima posizione ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez - ma occhio agli outsider… : Il Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP si annunciava come l’ennesima sfida tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, ma il venerdì ed il sabato sulla pista del Sol Levante hanno dimostrato che non sarà certo una passeggiata di salute per i primi due della classifica iridata. I duellanti saranno sicuramente protagonisti della gara sul circuito di Motegi, lo spagnolo perchè ha il primo match point per centrare il suo quinto titolo mondiale ...

MotoGP - GP Giappone. Motegi stregata per Marc Marquez : 'Colpa della caduta nelle Libere 4' : "Cercheremo di ottenere il miglior risultato di fronte al personale Honda e ai nostri tifosi, il GP di casa è molto importante per la nostra fabbrica", aveva dichiarato Marquez alla vigilia del GP del ...

MotoGp – Il sesto tempo di Marquez e la promessa di Miller - Dovizioso sincero : “Marc attaccherà! L’aiuto di Jack? Ben venga” : Le parole di Andrea Dovizioso dopo la pole position del Gp del Giappone, il ducatista non si monta la testa: il forlviese consapevole del buon passo di Marc Marquez, che domani in gara non starà di certo a guardare Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale pole position in Giappone, a casa della Honda. Il forlivese della Ducati ha chiuso le qualifiche di Motegi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle un ottimo Zarco e ...