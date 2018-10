Manovra | Giorgetti | ' Con lo spread così alto a rischiare sono le banche'

Manovra - Giorgetti : «Niente pensioni d’oro nel Dl fiscale. Sulle cose fondamentali chiudiamo stasera» : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Giorgetti: «Sulle cose importanti chiudiamo stasera, ma le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale»...

Manovra - Giorgetti 'Su cose importanti chiudiamo stasera - ma no pensioni d oro in dl' : ROMA - 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Lo ha assicurato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, spiegando che 'non è opportuno' spacchettare la Manovra in più decreti. 'Sarebbe difficile ...

Manovra - tensione Lega-M5s. Giorgetti : 'Le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale' : Il consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. 'Assolutamente no, fate tutto voi'. Questa la risposta ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approderà in Consiglio dei ministri questo pomeriggio....

Manovra - manca intesa : CdM a P. Chigi alle 17/ Ultime notizie - Giorgetti : “Reddito - Dl Fiscale e lettera Ue” : Manovra, manca intesa su vari nodi: Reddito di Cittadinanza, Dl Fiscale e lettera alla Ue. Oggi CdM alle 17 a P.Chigi: riunione Conte, Salvini, Giorgetti e Di Maio: tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Berlusconi stronca la Manovra : "Giorgetti? Ci ringrazi se è lì" : Con una premessa fondamentale dedicata ai protagonisti attuali della politica, nessuno escluso, nemmeno Forza Italia: 'Non ho nessuna ambizione politica personale ma sono molto, molto preoccupato ...

Lega - la fronda contro Matteo Salvini : Giorgetti - Brambilla e Garavaglia per la Manovra : A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con Matteo Salvini , il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti , il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia e il consigliere del leader ...

Manovra : Giorgetti : lunedì Cdm su dl fiscale - legge bilancio dopo : Roma, 12 ott., askanews, - lunedì il Consiglio dei ministri approverà il dl fiscale, la legge di bilancio sarà invece approvata nei giorni successivi entro il termine del 20 ottobre. Lo ha riferito il ...

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Manovra e scontro con l'Ue - mediatori in campo. Da Mattarella a Giorgetti - tutti i nomi : Alta tensione tra governo ed Europa, lo spread otre quota 300. Chi spegnerà l'incendio? Da Mattarella a Conte, da Tria a Moavero Milanesi e Giorgetti. A Bruxelles vola anche Fico: "Moscovici verrà in ...

La missione di Giorgetti e Draghi : frenare la bocciatura della Manovra e il disastro dei conti italiani : In settimana il ministro dell'Economia Giovanni Tria parteciperà alla riunione del Fondo Monetario Internazione, il presidente della Camera Roberto Fico andrà a Bruxelles insieme al ministro degli ...

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa Manovra ma voleva un deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

Giancarlo Giorgetti - l'asse con Sergio Mattarella per cambiare la Manovra : Il messaggio è: 'Non ci sono forzature sui conti pubblici'. E ancora: 'Il 2,4% è una scommessa, se non dovessero esserci risultati, potrebbero essere adottati meccanismi di correzione automatica sulla ...