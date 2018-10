Manovra - declassamento Moody's alla prova dei mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...

MOODY'S TAGLIA IL RATING DELL'ITALIA/ Declassamento a Baa2 - Boccia : "Governo cambi Manovra" : Moody’s TAGLIA il RATING dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana Boccia la manovra italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Manovra - Boccia : declassamento era nelle cose ora correggerla : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il Governo è puntare sulla crescita, correggendo la Manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Boccia : dopo il declassamento di Moody's il governo corregga la Manovra : Cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale, ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, che a oggi non è chiaro". Secondo Boccia le risorse "...

Manovra da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per flat tax" LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

Manovra - Bagnai : declassamento? Può darsi che ci sia : Roma, 10 ott., askanews, - In caso di declassamento dell'Italia da parte delle agenzie di rating 'la situazione diventerà più complessa. Se me lo aspetto? Non sono nella testa di persone che davano la ...