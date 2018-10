Maltempo | grandine a Roma | è una notte da incubo | automobilisti sui tetti per fuggire

Maltempo - forti piogge e grandine su Roma : soccorsi automobilisti : Nella serata di domenica forti piogge, seguite a violente grandinate, hanno colpito la città di Roma. Numerosi gli interventi della polizia locale per i disagi legati al Maltempo: i vigili hanno ...

Maltempo - apocalisse di grandine a Roma : situazione drammatica nella Capitale - gravi blackout - si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine su Roma : chiuse tre stazioni della metro - allagamenti e disagi [VIDEO] : Forte Maltempo in gran parte d’Italia: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Roma attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della città. Si registrano i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. Le previsioni meteo non davano allerte particolari sulla Capitale, dove si è vissuta una giornata dal clima mite, quasi primaverile. Poi improvvisamente il cambio di clima, con ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine su Roma : allagamenti e disagi [VIDEO] : Una violenta bomba d’acqua si e’ abbattuta su Roma attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della citta’. Si registrano gia’ i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. Le previsioni meteo non davano allerte particolari sulla Capitale, dove si e’ vissuta una giornata dal clima mite, quasi primaverile. Poi improvvisamente il cambio di clima, con la ...

Maltempo a Roma - temporale e grandine : allagamenti e rallentamenti in tangenziale : Forte temporale a Roma in serata. allagamenti e rallentamenti sulla tangenziale. Impressionante ! Mai vista una cosa simile ! Trema anche il vetro ?????? #pioggia...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte Maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Maltempo Catania - bomba d’acqua e grandine : la pioggia trasforma le strade in fiumi : La bomba d’acqua ha trasformato le strade di Catania in fiumi, con la pioggia che ha invaso anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Il sindaco sospende le lezioni domani in tutte le scuole: “Eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”.Continua a leggere

Alassio e Albenga coperte di grandine - il Maltempo colpisce la Liguria - : Intense grandinate sulla costa di ponente e forti venti nel Genovese. Due voli dirottati, numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco ma, per fortuna, non si è registrato alcun ferito

Maltempo - grandine in Liguria : ortaggi e olive ko : Violente grandinate si sono abbattute in Liguria nei Comuni di Alassio, Andora, Casanova Lerrone e Garlenda provocando gravi danni alle coltivazioni di ortaggi, ornamentali e piante di ulivo prossime alla raccolta. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla regione. In questa fase stagionale, sottolinea la Coldiretti, è la grandine ad essere l’evento ...

Maltempo - grandine sulla costa ligure : voli dirottati da Genova [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo shock in Liguria : +12°C in pieno giorno sulla costa - litorali imbiancati dalla grandine [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine - ecco dove : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il...

Meteo - stop al caldo e Maltempo in arrivo : oggi e domani temporali e grandine : Meteo, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni: l'altra pressione che ha riportato un po' di clima estivo sta per cedere di nuovo sotto la spinta dell'ennesimo vortice atlantico. Il tempo sta ...