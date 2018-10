Maltempo | forti piogge e grandine su Roma | soccorsi automobilisti

Maltempo : irrompe l'aria fredda - forti grandinate tra Veneto ed Emilia - VIDEO : Temporali e acquazzoni sul medio-alto Adriatico, irrompe l'aria fredda. grandinate in atto. Maltempo / Come ampiamente previsto l'aria fredda sta facendo il suo ingresso in queste ore sulla nostra...

Maltempo Sicilia : forti temporali nel Catanese - strade come fiumi : forti temporali nella notte nel Catanese: le intense precipitazioni hanno trasformato diverse strade in “fiumi”, e diverse auto sono rimaste danneggiate. Sul posto i vigili del fuoco: situazioni critiche si registrano a Palagonia, Ramacca e Scordia dove si sono registrati allagamenti. Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la SS385 di Palagonia, e ...

Meteo : ancora forti piogge in Sardegna - domani tante nubi e Maltempo in Italia : Vasta perturbazione nel Mediterraneo occidentale, coinvolta anche l'Italia. nubifragi in Sardegna. Meteo / Una vasta perturbazione si è sviluppata sul Mediterraneo sui resti dell'ex uragano Leslie...

Maltempo - in arrivo forti piogge sul Nord-Ovest. Allerta rossa in Sardegna Previsioni Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

LIGURIA - ALLERTA ARANCIONE/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo - Maltempo anche in Piemonte e Sardegna : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore

Meteo - riecco il Maltempo : rischio di forti piogge. Ma da venerdì torna il sole : La perturbazione n. 2 di ottobre interesserà già da oggi pomeriggio i settori nord-occidentali: rischio di piogge abbondanti su Piemonte e Liguria. Col weekend però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo il bel tempo e un aumento delle temperature.Continua a leggere

Maltempo Campania : forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...

Meteo domani : il Maltempo si sposta al Nord - attesi forti temporali : Meteo domani - Attesa nuova perturbazione, maltempo al Nord Italia, migliora al Centro Sud. Meteo domani - Nel corso della giornata di domani la depressione che inquesti giorni ha apportato...

Maltempo Calabria : forti disagi alla circolazione ferroviaria : A causa dell’intensa ondata di Maltempo che da stanotte sta colpendo la Calabria, si registrano forti disagi alla circolazione ferroviaria. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 04:50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte Maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Maltempo - forti temporali al Sud : attenzione ai nubifragi di stasera tra Sicilia orientale e Calabria [LIVE] : Allerta Meteo – Si intensifica il Maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino. Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia ...

Maltempo in Sicilia - forti temporali : frana inghiotte tratto della strada provinciale 38 - isolato il comune di Mussomeli : Una voragine nell’asfalto, un ponticello completamento cancellato dalla furia del Maltempo. Il comune di Mussomeli, nel Nisseno, da questo pomeriggio e’ isolato dal proprio capoluogo. A causa delle forti piogge cadute sulla zona del Vallone, un lembo di strada sulla strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, si e’ sbriciolato. Per fortuna, al ...