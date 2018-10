Maltempo a Roma | grandine e strade allagate | soccorsi automobilisti bloccati Chiuse 6

Maltempo - grandinata Roma : mezzo metro d’acqua in una famosa basilica storica della Capitale : Si e’ raggiunto quasi il mezzo metro d’acqua all’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull’Appia, allagata a causa del violento nubifragio. Lo si apprende dalla polizia locale. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua e’ entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale. La basilica di San Sebastiano fuori le mura e’ una delle basiliche ...

Maltempo - grandine a Roma : è una notte da incubo - automobilisti sui tetti per fuggire dagli allagamenti [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - apocalisse di grandine a Roma : situazione drammatica nella Capitale - gravi blackout - si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Maltempo - bomba d’acqua e grandine su Roma : chiuse tre stazioni della metro - allagamenti e disagi [VIDEO] : Forte Maltempo in gran parte d’Italia: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Roma attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della città. Si registrano i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. Le previsioni meteo non davano allerte particolari sulla Capitale, dove si è vissuta una giornata dal clima mite, quasi primaverile. Poi improvvisamente il cambio di clima, con ...

Maltempo Emilia Romagna : pioggia e vento - danni a Bologna e provincia : Forti raffiche di vento e pioggia intensa hanno provocato danni e disagi a Bologna e in tutta la provincia. Alberi e rami caduti, pali della luce e finestre pericolanti, tetti e coperture divelte, cantieri e ponteggi abbattuti: dalle 16 sono stati tanti gli interventi dei Vigili del fuoco, numerose chiamate anche alle centrali operative di polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale. All’aeroporto Marconi non ci sono stati voli ...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Maltempo Roma : nuova pista ciclabile allagata dopo la pioggia [GALLERY] : 1/17 Daniele Leone/LaPresse ...

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...