Mai così vicini Su Rai Movie il film con Michael Douglas e Diane Keaton oggi | 21

Caso condono - Salvini : 'Stavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Manovra - Di Maio-Salvini su Moody's : avanti così - outlook stabile : ...scriveva che l'outlook è stabile perché "l'Italia dispone ancora di importanti punti di forza che controbilanciano l'indebolimento delle prospettive sui conti" e tra questi indicava "una economia ...

Siccità in Germania : il livello del Reno Mai così basso : Secondo il servizio meteorologico tedesco di Offenbach, il 2018 è stato uno dei 5 anni con meno precipitazioni da oltre 130 anni (da quando sono iniziate le rilevazioni): è uno dei motivi che hanno portato a un drastico abbassamento del livello del fiume Reno, la cui situazione preoccupa le autorità. A Düsseldorf ieri i misuratori di livello del Reno erano fermi a 34 cm (profondità effettiva 190 cm), il record negativo finora era di 40 cm ...

Si sgonfia il Pil del Dragone. Mai così basso da nove anni : E i dati che arrivano da quella che è definita la fabbrica del mondo, sono un termometro di un'economia globale che comincia ad avere il fiatone. Come aveva annunciato il Fondo monetario ...

Salvini a Di Maio : “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi - non è così che si lavora” : “La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5 stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all’opposizione? Ragazzi, non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c’è qualcosa è da migliorare”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. L'articolo Salvini a Di Maio: “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi, non è così che si ...

Dopo la lettera Ue sale lo spread - raggiunti i 340 punti base : Mai così alto da 5 anni : Lo spread torna a salire in mattinata, raggiungendo i 340 punti base per poi riscendere leggermente e attestarsi a 335. Il differenziale tra i Btp decennali e i Bund sale, dunque, Dopo la lettera con cui la Commissione europea muove forti critiche alla manovra italiana e Dopo lo scontro nel governo sul condono fiscale.Continua a leggere

Tour Trail Valle d’Aosta - il 27 ottobre cala ad Arnad il sipario su un circuito fino ad ora Mai così corposo : La gara è collocata alla fine di una lunga stagione, per questo le difficoltà del tracciato sono state calibrate. Il percorso misura infatti 22 chilometri e non raggiungerà quote elevate Da marzo a fine ottobre, otto mesi di Trail e vertical per un totale di 14 prove tra Valle d’Aosta e Piemonte. Sabato 27 ottobre si chiuderà il Tour Trail della Valle d’Aosta, un circuito che mai prima d’ora racchiuse così tante gare. Il gran finale si ...

Giancarlo Giorgetti : 'Il governo così non va avanti molto. Luigi Di Maio e il M5s si vanno a schiantare' : Che cosa è accaduto? 'La cosa è molto semplice: per dieci giorni al ministero dell'Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa. Ne ...

Manovra - spread sopra 330 punti Mai così su da cinque anni : Nei primissimi scambi lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi e' salito a 332 punti, il top dal 2013. Segui su affaritaliani.it

L’Ue : “Mai nessuno così lontano dalle regole” Tria non cambia i conti - ma no a nuove spese : C’è una ragione precisa dietro la scelta della Commissione europea di scrivere nero su bianco che lo sforamento della manovra italiana «non ha precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Il passaggio, inserito della lettera che Pierre Moscovici ha consegnato ieri a Giovanni Tria, non è casuale. Perché la prossima settimana andrà giustificata u...

Spotify si aggiorna : scoprire nuovi artisti e canzoni non è Mai stato così semplice : Avere tutta la propria musica preferita a portata di mano è certamente uno degli effetti più apprezzati dei continui miglioramenti degli smartphone. Spotify, […] L'articolo Spotify si aggiorna: scoprire nuovi artisti e canzoni non è mai stato così semplice proviene da TuttoAndroid.

Pallone d'Oro - Buffon non ha dubbi : 'Lo merita Mbappé - è un fenomeno! Mai visto uno così' : Gigi Buffon , portiere del Paris Saint-Germain , parla della corsa al Pallone d'Oro a Tout Le Sport : 'Mbappé un fenomeno. Se continua a voler essere il migliore, se rimane così entusiasta e continua ad avere un comportamento normale, può diventarlo e rimanerlo a lungo. In Italia è paragonato ...