Mafia | per gli italiani non è un problema Riguarda soprattutto il Sud

Vittoria - comune sciolto per Mafia : al via la riorganizzazione dell'Ente : Razionalizzare l'apparato amministrativo del comune ed ottimizzare le risorse umane e materiali a disposizione per migliorare l'efficienza dell'Ente ed assicurare la massima qualità dei servizi ...

Mafia - i verbali del pentito Cimarosa al processo Giambalvo. Ex consigliere che “rischiava galera” per Messina Denaro : La morte del collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa, cugino del latitante Matteo Messina Denaro, “non era in alcun modo prevedibile” e i suoi verbali sono utilizzabili. È questa la valutazione dei giudici del Tribunale di Trapani, completamente opposta rispetto a quella dei colleghi della corte d’Appello di Palermo che li avevano dichiarati inutilizzabili. È anche in base a questa decisione che era stato assolto dall’accusa di ...

Condanne per Mafia al clan Spada di Ostia - è la prima volta : Condannati a 10 anni e 8 mesi e a 9 anni di carcere, per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per la prima volta il tribunale di Roma attribuisce il reato disciplinato dall'articolo 416 bis a tre membri del clan Spada di Ostia. Il gup Claudio Cappiello, ha accolto le richieste del pubblico ministero Mario Palazzi, ha condannato Massimiliano Spada, Massimo Massimiani detto Lelli e Claudio Galatioto. Per i primi due la pena più ...

“La Mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

Mafia : De Corato - Lombardia al quinto posto per beni confiscati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia rientra tra le regioni con il maggior numero di beni immobili e aziende sequestrati e confiscati" alla Mafia: "ad ottobre 2017, i beni presenti la rendono la quinta regione per numero di immobili confiscati, dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania e la P