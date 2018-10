Macedonia | il cambio di nome approvato dal Parlamento Si chiamerà Macedonia del Nord per

Macedonia - il parlamento dice sì al cambio del nome : La Macedonia è sempre più vicina al cambio definitivo del proprio nome. Nella giornata di ieri, il parlamento macedone si è espresso favorevole al voto per iniziare il lungo processo legislativo di modifica del nome del paese da Macedonia in Repubblica della Macedonia del Nord.Il voto parlamentare ha visto più di due terzi dei deputati (all"incirca 80 su 120) a favore del processo di modifica della Costituzione come proposto dal governo in ...